اوجالان: قانون جدید کلید گشایش مسیر روند صلح است

به گزارش کردپرس، پروین بولدان، مدحت سنجر و اوزگور فائق ارول، اعضای هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، روز گذشته در جزیره امرالی با عبدالله اوجالان دیدار کردند.

هیئت امرالی پس از این دیدار سه‌ساعته، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اوجالان دیدگاه‌های خود را درباره روند جاری، اقدام‌های انجام‌شده و مسئولیت‌های تاریخی پیش‌ رو مطرح کرده و پیامی را برای انتشار در افکار عمومی در اختیار اعضای هیئت قرار داده است.

متن پیام اوجالان که در بیانیه هیئت امرالی منتشر شده، به این شرح است:

«راه هزار کیلومتری با یک گام آغاز می‌شود.

با این قانون، برای حل یک مسئله تاریخی قدم در راه می‌گذاریم. در آغاز فرایند دموکراتیک‌شدنی قرار داریم که دست‌کم به اندازه تأسیس جمهوری اهمیت خواهد داشت.

همان‌گونه که در دوران تأسیس جمهوری تلاش و فداکاری بزرگی صورت گرفت، اکنون نیز باید برای جمهوری دموکراتیک با همان جدیت فعالیت کرد.

این تنها نیاز کردها یا گروهی خاص نیست، بلکه همه کسانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند به آن نیاز دارند. گامی که برداشته خواهد شد، بر سرنوشت کشور و منطقه تأثیر می‌گذارد و راه را برای توسعه حقوق دموکراتیک و گسترش فرصت‌های اقتصادی باز می‌کند. این خدمتی بزرگ برای ۸۶ میلیون نفر خواهد بود.

با سازمان‌یافتگی جامعه، گشایشی تاریخی ایجاد خواهیم کرد. این گام کمک بزرگی به صلح و اقتصاد خواهد کرد.

هنوز همه مسائل حل نشده‌اند؛ با این حال، وضعیتی نیز وجود ندارد که مستلزم رویکردی منفی باشد. آنچه اهمیت دارد، درک درست این گام و پذیرفتن مسئولیت از سوی همگان برای موفقیت روند است.

قانونی که عرصه سیاست تصویب خواهد کرد، کلیدی برای گشایش مسیر این روند است. درِ جمهوری دموکراتیک تا پایان گشوده می‌شود.»

هیئت امرالی دم پارتی

۳ آگوست ۲۰۲۶