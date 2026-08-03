به گزارش کردپرس، حزب عدالت و توسعه پیش‌نویس قانون مورد انتظار در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک را برای امضای نمایندگان خود آماده کرده است.

در اطلاعیه‌ای که با امضای عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه، برای نمایندگان ارسال شده، آمده است: «تصمیم گرفته شده است همه نمایندگان ما پیشنهاد قانون چارچوب را بدون استثنا امضا کنند.»

بر اساس این اطلاعیه، متن پیشنهادی در سالن هیئت‌مدیره فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. از نمایندگان این حزب خواسته شده مراحل امضای آن را حداکثر تا ساعت ۱۷ فردا تکمیل کنند.

انتظار می‌رود پس از پایان جمع‌آوری امضاها، این پیشنهاد در مدت کوتاهی به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود. در صورت ثبت رسمی، متن ابتدا برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه فرستاده خواهد شد و پس از طی مراحل کمیسیونی می‌تواند در دستور کار مجمع عمومی پارلمان قرار گیرد.

حزب عدالت و توسعه تاکنون توضیح جامعی درباره مفاد، دامنه شمول و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این پیش‌نویس ارائه نکرده است. ازاین‌رو هنوز مشخص نیست متن نهایی چه مقرراتی را درباره ابعاد حقوقی روند جاری در بر خواهد گرفت.