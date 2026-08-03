قلیچداراوغلو: روند صلح باید بر محور پارلمان و حاکمیت قانون پیش برود

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو که با حکم دادگاه به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) منصوب شده است، در مقر مرکزی این حزب درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک و قانون مورد انتظار برای این روند سخن گفت.

قلیچداراوغلو تأکید کرد که فرایند تدوین «قانون چارچوب» باید در پارلمان ترکیه پیش برود و متن آن نیز بر اصول دولت قانون‌مدار متکی باشد.

او با بیان اینکه ترکیه ناگزیر است هم ساختار امنیتی و هم صلح اجتماعی خود را بر پایه حقوق و دموکراسی بنا کند، گفت: «ما این روند را فرایند تکمیل جمهوری با دموکراسی می‌نامیم. از این پس، تمام مراحل آن باید با محوریت پارلمان پیش برده شود.»

قلیچداراوغلو افزود: «این مسئله‌ای است که ترکیه باید با توجه به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی خود و از طریق پارلمان، نظام حقوقی و شهروندانش حل کند. بنابراین، ترکیه موظف است ساختار امنیتی و صلح اجتماعی خود را بر مبنای حقوق و دموکراسی شکل دهد.»