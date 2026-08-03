۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷

قلیچداراوغلو: روند صلح باید بر محور پارلمان و حاکمیت قانون پیش برود

قلیچداراوغلو: روند صلح باید بر محور پارلمان و حاکمیت قانون پیش برود

سرویس ترکیه – کمال قلیچداراوغلو با تأکید بر ضرورت پیگیری روند صلح و جامعه دموکراتیک در پارلمان گفت «قانون چارچوب» باید بر اصول حاکمیت قانون استوار باشد. او این روند را فرصتی برای «تکمیل جمهوری با دموکراسی» توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو که با حکم دادگاه به ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) منصوب شده است، در مقر مرکزی این حزب درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک و قانون مورد انتظار برای این روند سخن گفت.

قلیچداراوغلو تأکید کرد که فرایند تدوین «قانون چارچوب» باید در پارلمان ترکیه پیش برود و متن آن نیز بر اصول دولت قانون‌مدار متکی باشد.

او با بیان اینکه ترکیه ناگزیر است هم ساختار امنیتی و هم صلح اجتماعی خود را بر پایه حقوق و دموکراسی بنا کند، گفت: «ما این روند را فرایند تکمیل جمهوری با دموکراسی می‌نامیم. از این پس، تمام مراحل آن باید با محوریت پارلمان پیش برده شود.»

قلیچداراوغلو افزود: «این مسئله‌ای است که ترکیه باید با توجه به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی خود و از طریق پارلمان، نظام حقوقی و شهروندانش حل کند. بنابراین، ترکیه موظف است ساختار امنیتی و صلح اجتماعی خود را بر مبنای حقوق و دموکراسی شکل دهد.»

کد مطلب 2797906

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