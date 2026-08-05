۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۳

نشست محرمانه فراکسیون حزب حاکم پایان یافت؛ «قانون چارچوب» در پارلمان رونمایی می‌شود

نشست محرمانه فراکسیون حزب حاکم پایان یافت؛ «قانون چارچوب» در پارلمان رونمایی می‌شود

سرویس ترکیه – نشست غیرعلنی فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه برای بررسی پیشنهاد قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» پس از حدود یک ساعت پایان یافت. انتظار می‌رود پیشنهاد امروز به ریاست پارلمان ارائه و جزئیات آن در نشست خبری مشترک حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی اعلام شود.

به گزارش کردپرس، نشست غیرعلنی فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AKP) به ریاست افکان آلا، قائم‌مقام رئیس این حزب، و عبدالله گولر، رئیس فراکسیون پارلمانی آن، برگزار شد.

این نشست که به بررسی پیشنهاد قانون مرتبط با روند صلح و جامعه دموکراتیک اختصاص داشت، حدود یک ساعت ادامه یافت و رسانه‌ها اجازه حضور در آن را نداشتند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در جریان جلسه توضیحاتی درباره مفاد و مراحل پارلمانی پیشنهاد قانون با نمایندگان حزب حاکم در میان گذاشته شد.

انتظار می‌رود متن پیشنهادی با عنوان «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» پس از این نشست به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود مسئولان احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی با برگزاری یک نشست خبری در پارلمان، متن قانون و جزئیات آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

جالب این که در حالی که تنها چند روزی به تصویب این قانون مانده هنوز هیچ کس از محتوای آن خبر ندارد. 

کد مطلب 2797964

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