به گزارش کردپرس، هیئت اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) امروز، چهارم آگوست، ساعت ۱۵ بهوقت محلی در مقر مرکزی این حزب تشکیل جلسه میدهد.
این نشست فوقالعاده به ریاست مشترک تونجر بکرخان و تولای حاتم اوغولاری رؤسای مشترک حزب برگزار خواهد شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، اعضای هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی در این جلسه، بحثهای جاری درباره «قانون چارچوب»، نتایج دیدارها و رایزنیهای صورتگرفته با دیگر احزاب سیاسی و آخرین وضعیت تدوین پیشنویسی را که انتظار میرود به پارلمان ارائه شود، ارزیابی خواهند کرد.
نشست عادی هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی نیز قرار است روز ۱۲ آگوست برگزار شود.
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