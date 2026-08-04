۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

نشست فوق‌العاده دم پارتی درباره قانون چارچوب صلح روند صلح

نشست فوق‌العاده دم پارتی درباره قانون چارچوب صلح روند صلح

سرویس ترکیه – هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی امروز در نشستی فوق‌العاده، آخرین تحولات مربوط به «قانون چارچوب» مورد انتظار برای روند صلح و جامعه دموکراتیک را بررسی می‌کند.

به گزارش کردپرس، هیئت اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) امروز، چهارم آگوست، ساعت ۱۵ به‌وقت محلی در مقر مرکزی این حزب تشکیل جلسه می‌دهد.

این نشست فوق‌العاده به ریاست مشترک تونجر بکرخان و تولای حاتم اوغولاری رؤسای مشترک حزب برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اعضای هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی در این جلسه، بحث‌های جاری درباره «قانون چارچوب»، نتایج دیدارها و رایزنی‌های صورت‌گرفته با دیگر احزاب سیاسی و آخرین وضعیت تدوین پیش‌نویسی را که انتظار می‌رود به پارلمان ارائه شود، ارزیابی خواهند کرد.

نشست عادی هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی نیز قرار است روز ۱۲ آگوست برگزار شود.

نشست فوق‌العاده دم پارتی درباره قانون چارچوب صلح روند صلح

کد مطلب 2797933

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