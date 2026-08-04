به گزارش کردپرس، هیئت اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) امروز، چهارم آگوست، ساعت ۱۵ به‌وقت محلی در مقر مرکزی این حزب تشکیل جلسه می‌دهد.

این نشست فوق‌العاده به ریاست مشترک تونجر بکرخان و تولای حاتم اوغولاری رؤسای مشترک حزب برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اعضای هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی در این جلسه، بحث‌های جاری درباره «قانون چارچوب»، نتایج دیدارها و رایزنی‌های صورت‌گرفته با دیگر احزاب سیاسی و آخرین وضعیت تدوین پیش‌نویسی را که انتظار می‌رود به پارلمان ارائه شود، ارزیابی خواهند کرد.

نشست عادی هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی نیز قرار است روز ۱۲ آگوست برگزار شود.