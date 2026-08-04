به گزارش کردپرس، بولنت توران در نشست توسعه‌یافته شورای استانی حزب عدالت و توسعه که در مرکز فرهنگ و هنر کاپادوکیه برگزار شد، درباره روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» سخن گفت.

توران اعلام کرد مراحل پارلمانی این روند ابتدا در کمیسیون مربوطه و سپس در مجمع عمومی مجلس ادامه خواهد یافت و دولت در این مسیر با احتیاط گام برخواهد داشت.

او گفت: «ما اقدامی انجام نخواهیم داد که خانواده جان‌باختگان، جانبازان و مردممان را ناراحت کند؛ اما پایان‌دادن به فعالیت این سازمان، جلوگیری از تکرار دردها و از میان برداشتن نگاه تبعیض‌آمیز میان مناطق مختلف کشور را وظیفه خود می‌دانیم.»

معاون وزیر کشور ترکیه درباره محتوای قانون در دست تهیه افزود: «این قانون را تصویب خواهیم کرد. اینکه مدیران ارشد سازمان چه وضعیتی خواهند داشت، افرادی که مرتکب جرم شده‌اند چگونه مجازات می‌شوند و کسانی که در جرمی مشارکت نداشته و تنها عضو سازمان بوده‌اند، چگونه تعیین‌تکلیف خواهند شد، همگی در پارلمان بررسی می‌شود.»

توران با بیان اینکه این روند باید با مشارکت جامعه پیش برود، گفت: «۸۶ میلیون نفر شانه‌به‌شانه یکدیگر، ترکیه بدون ترور را با هم بنا خواهند کرد.»

او در پایان، حزب عدالت و توسعه را «جنبشی بزرگ» توصیف کرد و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، را هدایت‌کننده مسیر سیاسی این حزب دانست.