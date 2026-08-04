نورالدین دمیرتاش: هدف ما هزار برابر دشوارتر از تأسیس دولت است

به گزارش کردپرس، نورالدین دمیرتاش، عضو کمیته جنبش فرهنگ و هنر حزب کارگران کردستان (TEV-ÇAND)، در گفتوگو با عرفان آکتان از تعاونی رسانهای اسپات، درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک، پیشنویس «قانون چارچوب»، پایان راهبرد مبارزه مسلحانه، اهداف مرحله جدید و وضعیت برادر در بندش صلاحالدین دمیرتاش سخن گفت.
او در ارزیابی قانون مورد انتظار برای این روند گفت هنوز متن آن منتشر نشده و نمیتوان بر پایه بحثها و گمانهزنیهای موجود درباره آن اظهارنظر کرد: «قانونی در حال بحث است که محتوای آن را نمیدانیم. بدون دیدن متن قانون نمیتوانیم چیزی بگوییم.»
دمیرتاش در عین حال تأکید کرد که PKK، صرفنظر از شکل نهایی این قانون، مبارزه دموکراتیک خود را در هر شرایطی ادامه خواهد داد. به گفته او، راهبرد مبارزه مسلحانه بهطور قطعی پایان یافته و در دوره جدید، سیاست دموکراتیک مبنای فعالیتها خواهد بود.
برای ادامه سیاست در بستری قانونی مصمم هستیم
نورالدین دمیرتاش گفت مبارزه دموکراتیک را نمیتوان بر اساس موقعیت و سرنوشت افراد تعریف کرد، زیرا این مبارزه بر سازمانیافتگی اجتماعی و فعالیت جمعی استوار است. او افزود: «ما هم بهعنوان یک جامعه و هم بهعنوان یک جنبش، نیرویی سازمانیافته هستیم. مبارزه برای دموکراسی، مبارزهای نیست که بتوان آن را بر اساس موقعیت تکتک افراد تعریف کرد. همزمان با پایان قطعی راهبرد مبارزه مسلحانه، برای ادامه سیاست دموکراتیک در بستری قانونی و حقوقی مبارزه میکنیم. در این زمینه مصمم هستیم و این هدف، امروز یا فردا، تحقق خواهد یافت.»
دمیرتاش با اشاره به دشواریهای روند جاری صلح گفت تجربه این دوره نشان داده است که مبارزه برای تحقق صلح میتواند حتی از جنگ هم دشوارتر باشد. او گفت: «میدانستیم که این کار آسان نخواهد بود. مردم ما هم مسئله صلح و هم مسئله آزادی را پیش رو دارند. آیا آرمانی زیباتر از این وجود دارد؟ چرا نباید به چنین آرمانی پایبند باشیم؟»
او همچنین ابراز اطمینان کرد که این روند به نتیجه خواهد رسید و افزود: «من شخصاً معتقدم این روند موفق خواهد شد. بهعنوان یک جنبش نیز به موفقیت آن باور داریم. اگر به موفقیت این روند اعتقاد نداشتیم، چرا باید در آن حضور میداشتیم؟»
تشکیلندادن دولت؛ انتخابی ایدئولوژیک و راهبردی
عضو کمیته جنبش فرهنگ و هنر در پاسخ به این پرسش که چرا PKK تشکیل یک دولت مستقل را هدف خود قرار نداده است، گفت این تصمیم از کمبود توان یا قدرت ناشی نمیشود، بلکه انتخابی ایدئولوژیک و راهبردی است.
دمیرتاش با اشاره به دیدگاه عبدالله اوجالان گفت: «اوجالان میگوید حتی اگر قدرت شکستدادن تمام جهان را داشته باشیم، باز هم چنین کاری نخواهیم کرد. بنابراین، مسئله قدرت نیست؛ موضوع بر سر درست اندیشیدن، درست تحلیلکردن و انتخاب راهبرد مناسب است.»
او افزود این دیدگاه بر این مبنا شکل گرفته که دولت را نمیتوان بهآسانی با جامعه و آزادی سازگار دانست: «دولت در برابر جامعه همواره ساختاری فشارآور است و مانعی در برابر آزادی به شمار میرود.»
دمیرتاش با بیان اینکه الگوی دولتـملت زمینه شکلگیری درگیریهای تازه را فراهم میکند، همهپرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ را نمونهای عملی از پیامدهای این رویکرد دانست.
او گفت: «واقعیت جهان و خاورمیانه نشان میدهد که تأسیس یک دولتـملت جدید، به درگیریهای بیشتری منجر خواهد شد. هرجا دولتـملت وجود دارد، ظرفیت وقوع درگیری نیز وجود دارد. در سراسر جهان نمیتوان نمونهای از یک دولتـملت یافت که واقعاً آزاد و مستقل باشد. نظام دولتـملت به بزرگترین ابزار سرمایهداری تبدیل شده است.»
هدف ما هزار برابر دشوارتر از تأسیس دولت است
نورالدین دمیرتاش هدف اصلی PKK را به عنوان یک جنبش، گسترش سازمانیافتگی اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و آزادی جامعه توصیف کرد. او گفت: «ادعای ما این است که همراه با سازمانیافتن جامعه، سطح آزادی خود را از نظر آگاهی و فرهنگ افزایش دهیم و این الگو را به سراسر خاورمیانه و همه بشریت ارائه کنیم. این هدف از داشتن یک دولت ارزشمندتر است و تحقق آن هزار برابر دشوارتر از تأسیس دولت خواهد بود.»
دمیرتاش همچنین گفت تصمیم برای گذار از مبارزه مسلحانه به مبارزه دموکراتیک، تصمیمی ناگهانی نبوده و بر تجربه و دستاوردهای چند دهه گذشته استوار است: «در مرحلهای که اکنون به آن رسیدهایم، دستاوردهای ۵۰ سال مبارزه و سطح آگاهی و سازمانیافتگی جامعه، پایاندادن به مبارزه مسلحانه و مبنا قراردادن مبارزه دموکراتیک را ضروری کرده بود.»
به گفته دمیرتاش، این تغییر راهبرد بهمعنای رهایی از یک بار یا کاهش مسئولیتها نیست: «برعکس، این تصمیم بهمعنای پذیرفتن مسئولیتهای تازه است. بار ما کمتر نشده، بلکه سنگینتر شده است.»
این روند ۳۵ سال پیش آغاز شد
نورالدین دمیرتاش با بیان این که روند کنونی صلح رخدادی تازه نیست و پیشینه آن به دههها قبل بازمیگردد، گفت: «در واقع این روند ۳۵ سال پیش آغاز شد. اوجالان در گفتوگوی خود با محمدعلی بیراند این موضوعات را بهصراحت بیان کرده بود. او در جریان آتشبس سال ۱۹۹۳ نیز گفته بود که برای صلح در جستوجوی یک مخاطب است؛ اما تا امروز چنین مخاطبی پیدا نشد.»
دمیرتاش: میان صلاحالدین دمیرتاش و PKK تنشی وجود ندارد
نورالدین دمیرتاش در بخش دیگری از این مصاحبه به پرسشی درباره صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، پاسخ داد. او زندانی شدن صلاحالدین دمیرتاش را «ناعادلانه» توصیف کرد و طولانیشدن آن را غیرقابلقبول دانست.
دمیرتاش افزود: «این بازداشت ناعادلانه بوده، مدت زیادی ادامه یافته و همچنان نیز ادامه دارد. معتقدیم اگر او آزاد بود، میتوانست سهم و نقش بیشتری در روند صلح داشته باشد.»
او همچنین گزارشها و برداشتهایی را که از وجود اختلاف میان صلاحالدین دمیرتاش و PKK حکایت دارند، رد کرد و گفت: «ایجاد این تصور که میان او و PKK تنش و اختلاف وجود دارد، چندان درست نیست. چنین موضوعی اصلا مطرح نیست.»
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