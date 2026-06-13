به گزارش کردپرس، پیام اوزگور اوزل، رئیس منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم» که در مرکز فرهنگی جم کاراجا در استانبول برگزار شد، برای حاضران خوانده شد.

اوزل در پیام خود با اشاره به اهمیت این نشست، ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس بتواند سهمی مؤثر در شکل‌گیری مباحث فکری و اجتماعی پیرامون آینده دموکراتیک ترکیه ایفا کند.

او در پیام خود نوشت: «بر این باورم که کنفرانس "گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم" می‌تواند به بحث‌ها و تلاش‌های فکری و اجتماعی درباره آینده دموکراتیک کشورمان کمک کند.»

رئیس منتخب CHP همچنین بر ضرورت گفت‌وگوی فراگیر درباره مسائل بنیادین جامعه ترکیه تأکید کرد و افزود: «پرداختن به موضوعاتی با اهمیت حیاتی همچون دموکراسی، صلح، شهروندی برابر و آشتی اجتماعی، با مشارکت دیدگاه‌ها و تجربه‌های گوناگون، اقدامی بسیار ارزشمند است.»

اوزل در ادامه از برگزارکنندگان این کنفرانس قدردانی کرد و گفت: «از همه کسانی که برای تدارک و برگزاری این ابتکار ارزشمند تلاش کرده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.»

او در پایان برای برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود که این کنفرانس در فضایی سازنده و پربار برگزار شود.

کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم» با حضور فعالان سیاسی، دانشگاهیان، پژوهشگران و شخصیت‌های مدنی در استانبول برگزار شد و به بررسی چشم‌انداز دموکراسی، حقوق شهروندی، صلح اجتماعی و تحولات سیاسی ترکیه در دومین سده جمهوری این کشور اختصاص داشت.