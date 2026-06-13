ادامه تغییرات تشکیلاتی در حزب حرکت ملی؛ دو رئیس استعفا کردند، یک مرکز استانی منحل شد

به گزارش کردپرس، حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) در روزهای اخیر شاهد سلسله‌ای از تغییرات و جابه‌جایی‌های تشکیلاتی بوده است. در تازه‌ترین تحول، حسین بوران، رئیس دفتر MHP در شهرستان هوناز، و ابراهیم چاووشلو، رئیس دفتر این حزب در شهرستان تاواس از استان دنیزلی، از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند.

حسین بوران که سه دوره متوالی ریاست دفتر MHP در هوناز را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه همچنان خود را وفادار به حزب می‌داند، اما به دلیل نارضایتی از سیاست‌های اخیر مدیریت استانی تصمیم به استعفا گرفته است.

او در پیام خود نوشت: «سه دوره است که با افتخار مسئولیت ریاست دفتر حزب حرکت ملی در شهرستان هوناز را بر عهده دارم. با این حال، به دلیل نارضایتی از سیاست‌هایی که در دوره اخیر از سوی مدیریت استانی دنبال شده است، از مسئولیت خود استعفا می‌دهم.»

این اظهارات از معدود مواردی است که یکی از مدیران محلی MHP به‌طور علنی از عملکرد مدیریت استانی حزب انتقاد می‌کند.

در همین حال، ابراهیم چاووشلو، رئیس دفتر MHP در شهرستان تاواس نیز با انتشار پیامی از سمت خود کناره‌گیری کرد. او در پیام خود ضمن قدردانی از اعضای تشکیلات حزب و شهروندان منطقه، بر ادامه وفاداری خود به حزب و رهبر آن، دولت باغچلی، تأکید کرد.

چاووشلو گفت: «پس از دوره‌ای که با افتخار و احساس مسئولیت این وظیفه را بر عهده داشتم، بنا به درخواست شخصی خود از ریاست دفتر MHP در تاواس کناره‌گیری می‌کنم. در تمام عمرم به عنوان یک سرباز حزب حرکت ملی باقی خواهم ماند و تا آخرین نفس در مسیر رهبرمان دولت باغچلی حرکت خواهم کرد.»

او همچنین با استفاده از ادبیات رایج در میان جریان اولکوجو افزود: «یک آرمان‌گرا گاهی کنار می‌ایستد و منتظر می‌ماند، اما هنگامی که موجودیت دولت و ملت در خطر قرار گیرد، نخستین کسی است که به میدان می‌آید.»

این استعفاها در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز پیش، حزب حرکت ملی تشکیلات استانی خود در آدانا را به طور کامل منحل کرد. سمیح یالچین، معاون رئیس MHP، با اعلام این تصمیم گفت که انحلال تشکیلات آدانا بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه حزب صورت گرفته و هاکان ییلدیریم به عنوان رئیس جدید استان منصوب شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، انحلال تشکیلات آدانا بخشی از روند گسترده بازسازی ساختارهای استانی حزب حرکت ملی است. در ماه‌های اخیر نیز دفاتر استانی MHP در شماری از استان‌های ترکیه از جمله استانبول، قارص، بینگُل، مالاتیا، اورفا، غازی‌آنتپ، اردهان، موغلا، چاناق‌قلعه و چند استان دیگر منحل شده و مدیران جدیدی برای آن‌ها منصوب شده‌اند.

هرچند رهبری حزب این اقدامات را بخشی از روند عادی نوسازی و تقویت تشکیلات توصیف می‌کند، اما همزمانی انحلال دفاتر استانی با استعفای برخی مدیران محلی، به ویژه انتقاد علنی رئیس مستعفی شهرستان هوناز از سیاست‌های مدیریت استانی، باعث شده است اخبار از وجود نارضایتی‌ها و اختلاف‌نظرهای داخلی در بخشی از بدنه حزب به بیرون درز کند.

حزب حرکت ملی تاکنون درباره ارتباط احتمالی میان استعفاهای اخیر و موج انحلال و بازسازی دفاتر استانی توضیحی ارائه نکرده است.