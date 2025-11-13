۱.۷ میلیون نفر در اقلیم کردستان، انتخابات پارلمان عراق ۲۰۲۵ را بایکوت کردند

به گزارش کردپرس، نرخ بایکوت (تحریم) در سطح اقلیم کردستان در انتخابات پارلمانی عراق که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، بیش از یک میلیون و ۷۸۷ هزار نفر بوده است.

به نوشته دراومیدیا، بر اساس داده‌های در دسترس:

مجموع افراد واجد شرایط رأی دادن: ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۰۱ نفر

ثبت‌نام‌شده در سامانه بایومتریک: ۳ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۳۹ نفر

ثبت‌نام‌نشده (غیربایومتریک): ۸۱۲ هزار و ۶۶۲ نفر

📍جزئیات به تفکیک استان‌ها:

سلیمانیه و حلبچه:

واجد شرایط رأی دادن: ۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۳ نفر

ثبت‌نام بایومتریک‌شده: ۱ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۰۲ نفر

رأی داده‌اند: ۷۱۷ هزار نفر

بایکوت کرده‌اند: ۸۱۶ هزار نفر

اربیل:

واجد شرایط رأی دادن: ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۱۲ نفر

ثبت‌نام بایومتریک‌شده: ۱ میلیون و ۸۸ هزار و ۶۰۱ نفر

رأی داده‌اند: ۷۷۴ هزار نفر

بایکوت کرده‌اند: ۶۳۶ هزار نفر

دهوک: