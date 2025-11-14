ریبوار طه انصراف خود از رفتن به پارلمان عراق را اعلام کرد

به گزارش کردپرس، ریبوار طه، استاندار کرکوک و رئیس لیست اتحادیه میهنی کردستان در این استان، در یک نشست خبری اعلام کرد: «با کار و تلاش مشترک توانستیم لیست یەکێتی را به برنده انتخابات کرکوک تبدیل کنیم. این یک دستاورد بزرگ برای مردم کردستان است. آرای یەکێتی در این انتخابات نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰ هزار رأی افزایش یافته است.»

او تأکید کرد که به بغداد نخواهد رفت و در سمت استانداری به کار ادامه می‌دهد: «مردم کرکوک مطمئن باشند که در کنارشان می‌مانم و خدماتی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته ارائه خواهم کرد.»

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که ریبوار طه با کسب ۹۶ هزار رأی، توانسته است در سطح عراق و اقلیم کردستان رتبه نخست را به دست آورد.

در انتخابات عمومی پارلمان عراق که روز ۱۱ همین ماه برگزار شد، اتحادیه میهنی کردستان توانست ۴ کرسی پارلمان عراق را در کرکوک به دست آورد.

