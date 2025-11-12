۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق؛ صدرنشینی سودانی

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق؛ صدرنشینی سودانی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج اولیه انتخابات پارلمانی را اعلام کرد؛ ائتلاف محمد شیاع السودانی با اختلاف قابل توجه در صدر فهرست‌ها در بغداد قرار گرفت.

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

به گفته‌ی کمیسیون، روند برگزاری انتخابات به‌صورت بسیار منظم، حرفه‌ای و بدون جانبداری پیش رفت و تمامی مراحل رأی‌گیری و شمارش آرا با مشارکت فعال ناظران داخلی و بین‌المللی انجام شد.

کمیسیون تأکید کرد که شمارش آرا به‌صورت صددرصد مطابق با نتایج شمارش الکترونیکی بوده است.

بر اساس نتایج اولیه اعلام‌شده در بغداد:

  • ائتلاف عمران و توسعه (به رهبری محمد شیاع السودانی) در جایگاه نخست قرار گرفته است.

  • ائتلاف تقدّم (به رهبری محمد الحلبوسی) دوم شده است.

  • ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی) نیز در رتبه‌ی سوم قرار گرفته است.

📊 آمار مشارکت و آرای به‌دست‌آمده در حوزه بغداد:

  • تعداد کل رأی‌دهندگان: ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار نفر

  • ائتلاف السودانی: ۴۱۱٬۰۲۵ رأی

  • ائتلاف الحلبوسی: ۲۸۴٬۰۳۵ رأی

  • ائتلاف المالکی: ۲۲۸٬۱۰۳ رأی

  • ائتلاف صادقون: ۱۲۸٬۰۷۹ رأی

  • ائتلاف عزم: ۱۲۷٬۸۳۲ رأی

  • سازمان بدر: ۱۱۷٬۰۳۱ رأی

  • نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق؛ صدرنشینی سودانی

کد مطلب 2790654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha