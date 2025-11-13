۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

نتایج اولیە ششمین دورە انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

نتایج اولیە ششمین دورە انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- طبق نتایج اعلام‌شده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق و با محاسبه‌ی کرسی‌ها بر مبنای روش سانت‌ لیگو، حزب دمکرات کردستان در صدر احزاب کُرد قرار گرفت. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش موضع میهنی توانستند بخش عمده‌ای از کرسی‌های سلیمانیه و حلبچه را از آن خود کنند.

به گزارش کردپرس، تعداد کرسی‌های کسب شده توسط احزاب کردستانی در انتخابات پارلمانی عراق به تفکیک استان‌ها بە شرح زیر است:

۱. حزب دمکرات کردستان

- اربیل: ۹ 

- سلیمانیه و حلبچه: ۲

- دهوک: ۹

- جمع کل: ۲۰

۲. اتحادیه میهنی کردستان   

- اربیل: ۳

- سلیمانیه و حلبچه: ۸

- دهوک: ۰

- جمع کل: ۱۱

۳. جنبش موضع میهنی

- اربیل: ۲

- سلیمانیه و حلبچه: ۳  

- دهوک: ۰

- جمع کل: ٥

۴. اتحاد اسلامی کردستان   

- اربیل: ۰

- سلیمانیه و حلبچه:  ۲    

- دهوک: ۲   

- جمع کل: ٤

۵. جنبش نسل نو

- اربیل: ۱   

- سلیمانیه و حلبچه:  ۲     

- دهوک: ۰

- جمع کل: ۳

۶. جماعت عدالت کردستان

- اربیل:  ۰  

- سلیمانیه و حلبچه: ۱  

- دهوک: ۰ 

- جمع کل: ۱

مجموع کرسی‌های کسب شده توسط احزاب مذکور در اقلیم کردستان: ٤٤

نامزدهای مستقل کُرد در چهار استان مذکور:

اربیل: ۱

سلیمانیه و حلبچه: ۴

کد مطلب 2790652

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha