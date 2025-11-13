نتایج اولیە ششمین دورە انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، تعداد کرسیهای کسب شده توسط احزاب کردستانی در انتخابات پارلمانی عراق به تفکیک استانها بە شرح زیر است:
۱. حزب دمکرات کردستان
- اربیل: ۹
- سلیمانیه و حلبچه: ۲
- دهوک: ۹
- جمع کل: ۲۰
۲. اتحادیه میهنی کردستان
- اربیل: ۳
- سلیمانیه و حلبچه: ۸
- دهوک: ۰
- جمع کل: ۱۱
۳. جنبش موضع میهنی
- اربیل: ۲
- سلیمانیه و حلبچه: ۳
- دهوک: ۰
- جمع کل: ٥
۴. اتحاد اسلامی کردستان
- اربیل: ۰
- سلیمانیه و حلبچه: ۲
- دهوک: ۲
- جمع کل: ٤
۵. جنبش نسل نو
- اربیل: ۱
- سلیمانیه و حلبچه: ۲
- دهوک: ۰
- جمع کل: ۳
۶. جماعت عدالت کردستان
- اربیل: ۰
- سلیمانیه و حلبچه: ۱
- دهوک: ۰
- جمع کل: ۱
مجموع کرسیهای کسب شده توسط احزاب مذکور در اقلیم کردستان: ٤٤
نامزدهای مستقل کُرد در چهار استان مذکور:
اربیل: ۱
سلیمانیه و حلبچه: ۴
