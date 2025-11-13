نتایج اولیە ششمین دورە انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- طبق نتایج اعلام‌شده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق و با محاسبه‌ی کرسی‌ها بر مبنای روش سانت‌ لیگو، حزب دمکرات کردستان در صدر احزاب کُرد قرار گرفت. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش موضع میهنی توانستند بخش عمده‌ای از کرسی‌های سلیمانیه و حلبچه را از آن خود کنند.