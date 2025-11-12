به گزارش کرد پرس، قیس المحمداوی رئیس کمیته عالی امنیتی انتخابات عراق گفت، فرآیند انتخابات به صورت روان و شفافیت بالا برگزار شد و در سطوح امنیتی، فنی و سازمانی به موفقیتی بی‌سابقه دست یافته است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عراق، وی ضمن اعلام ثبت بیش از ۱۳۲ مورد تخلف که تأثیری بر نتایج انتخابات نداشته‌اند، تصریح کرد: عملیات انتقال کارت‌های حافظه الکترونیکی(فلش مموری ها)، صندوق‌ها و مواد انتخاباتی به انبارهای بغداد تا ساعاتی از صبح امروز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

المحمداوی گفت: عملیات انتقال از ساعت هشت شب پس از پایان شمارش دستی و تحویل نوار نتایج به نمایندگان جریان‌های سیاسی آغاز شد. این فرآیند پیچیده، تمام استان‌ها را در بر می‌گیرد و مواد از مراکز رأی‌گیری به مراکز ثبت‌نام، سپس به انبارهای استانی و در نهایت به دفتر ملی در بغداد منتقل می‌شوند.

رئیس کمیته عالی امنیتی عراق گفت: هواپیمایی ارتش عراق در انتقال کارتهای حافظه و مواد انتخاباتی از مناطق دورافتاده در صحرای السماوه، الانبار و نجف اشرف شرکت کرده و نیروی هوایی نیز آماده انتقال مواد از استان‌های دارای فرودگاه به فرودگاه بغداد است ضمن آنکه استان‌های نزدیک، مواد را به صورت زمینی منتقل خواهند کرد.

المحمداوی تأکید کرد: مرحله اول برنامه امنیتی با سلامت، امنیت و شفافیت بالا به پایان رسیده و بخش فنی عملکردی متمایز داشته و هیچ‌گونه خرابی یا توقفی در دستگاه‌های ارسال و دریافت گزارش نشده است.

وی ضمن تقدیر از تلاشهای نیروهای امنیتی و نظامی و اطلاعاتی خاطرنشان کرد: کمسیاریای عالی مستقل انتخابات عراق، حداکثر تا عصر چهارشنبه نتایج اولیه را اعلام خواهد کرد و همزمان کمیته امنیتی متعهد است تمامی مواد انتخاباتی را تا صبح همان روز به انبارها برساند و فعالیت‌های امنیتی تا رسیدن تمام مواد انتخاباتی به انبارها ادامه خواهد داشت.

المحمداوی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۳۲ مورد تخلف ثبت شده است، اما هیچکدام تاثیری بر نتایج انتخابات نداشته‌اند و هیچ‌گونه نقض امنیتی هم گزارش نشده است.

وی در پایان افزود: هیچ‌گونه ممنوعیت رفت‌وآمدی اعمال نشد و فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها نیز باز بودند و این امر نشان از موفقیت برنامه امنیتی و سازماندهی انتخابات است که یکی از موفق‌ترین فرآیندهای انتخاباتی در تاریخ کشور به شمار می‌رود.