سرخط خبرهای۲۱ آبان خبرگزاری کردپرس

در سقوط مرگبار هواپیمای نظامی ترکیه ۲۰ نظامی جان خود را از دست دادند

یک فروند هواپیمای باری نظامی «C۱۳۰» متعلق به نیروی هوایی ترکیه که از آذربایجان به ترکیه در پرواز بود، در مرز گرجستان و آذربایجان سقوط کرد. در این سانحه، تمامی ۲۰ سرنشین از جمله خدمه پرواز و نیروهای فنی جان باختند. عملیات جست‌وجو و بررسی علت حادثه با همکاری مقامات گرجستان، آذربایجان و ترکیه ادامه دارد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که بررسی‌های فنی بر روی لاشه هواپیما و سامانه‌های پروازی برای تعیین علت دقیق سقوط ادامه دارد.



قدردانی مظلوم عبدی از دونالد ترامپ و تأکید بر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت موقت

فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در توئیتی از رئیس‌جمهور آمریکا، به‌دلیل نقش او در پرونده سوریه قدردانی کرد. عبدی گفت که در گفت‌وگویی سازنده با توماس باراک، نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه، بر تعهد مشترک برای تسریع ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت موقت سوریه تأکید شده است. همچنین، او پیوستن سوریه به ائتلاف جهانی علیه داعش را گامی مهم برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با این گروه تروریستی دانست و تأکید کرد که نیروهای SDF در تلاشند تا آینده‌ای امن‌تر و متحد برای مردم سوریه بسازند.

گوترش برگزاری انتخابات عراق را تبریک گفت/ دولت در زمان مناسب تشکیل شود

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در عراق را به مردم این کشور تبریک گفت و بر اهمیت تشکیل دولت به‌صورت مسالمت‌آمیز و در زمان مناسب تأکید کرد. وی از کمیساریای عالی مستقل انتخابات برای تلاش‌هایش در برگزاری انتخابات قدردانی کرد و روند برگزاری آرام و منظم انتخابات را ستود. گوترش ابراز امیدواری کرد که طرف‌های سیاسی به نتایج انتخابات احترام گذاشته و روند تشکیل دولت بازتاب‌دهنده اراده مردم و خواسته‌های آن‌ها برای رسیدن به ثبات و توسعه باشد. همچنین، وی سازمان ملل را متعهد به حمایت از عراق در تحکیم دموکراسی اعلام کرد .