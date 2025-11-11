بە گزارش کردپرس در حالی که فضای سیاسی اقلیم کردستان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق همچنان درگیر ارزیابی نتایج و تحلیل پیام رأیدهندگان است، جنبش تغییر با انتشار بیانیهای رسمی، موضع خود را روشن ساخت. این جنبش که از ماهها پیش اعلام کرده بود در انتخابات شرکت نخواهد کرد، اکنون افزایش نرخ تحریم و شمار بالای آرای باطله را نشانهای از نارضایتی عمومی و تأییدی بر درستی تصمیم خود میداند.
بیانیه جنبش تغییر
هممیهنان گرامی،
دوستان و هواداران تغییر
اعلام نتایج غیررسمی انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق، حقیقت درستی تصمیم جبهه ملی جنبش تغییر را آشکار ساخت. نرخ بالای تحریم انتخابات و تعداد زیاد آرای باطله، نشانهای روشن از رهایی مردم در برابر تمامی نیروهای سیاسی دیگر است.
افزایش سطح تحریم و آرای باطله در هر سه استان اقلیم، سندی انکارناپذیر از بیاعتمادی مردم به حاکمیت و فرایند انتخابات است؛ نشانهای از نارضایتی عمیق سیاسی و رد مشروعیت نظام موجود در اقلیم کردستان و سراسر عراق.
ما در جنبش تغییر، انتخابات را در استانهای اقلیم تحریم کردیم، زیرا بر این باور بودیم که این فرایند در بنیاد خود به خدمت اصلاح و دگرگونی واقعی درنمیآید، بلکه تنها مواضع نیروهای حاکم را تثبیت و جایگاه اپوزیسیون و منتقدان را تضعیف میکند.
با شرکت نکردن در این انتخابات، نمیخواستیم به روندی مشروعیت دهیم که تنها به تقویت قدرت حاکم و تداوم نظام سیاسی خودمحور میانجامد. از اینرو، تحریم گسترده مردم، ادامه طبیعی موضع ماست که مشروعیت نظامی را رد میکند که ارادۀ واقعی ملت را نادیده گرفته است.
در پایان، ضروری است حاکمیت اقلیم، میزان بالای تحریم و سوختن آرای باطله را بهعنوان کارت قرمز نارضایتی عمومی درک کند. کسانی که انتخابات را تحریم کردند و حتی آنانی که زیر فشار رأی دادند اما آرای خود را عمداً باطل کردند، نباید صرفاً بهعنوان آماری بیجان تلقی شوند. این نتایج، پرسشی جدی درباره مشروعیت سیاسی و آینده حاکمیت در اقلیم و عراق پیش میکشد.
از اینرو، ما بار دیگر بر موضع خود تأکید میکنیم و همه کسانی را که باور دارند رأی باطله و تحریم، زبان اعتراض به نفع اصلاحات واقعی است، به ادامه این مسیر برای تحقق خیر عمومی فرامیخوانیم.
جنبش تغییر
۱۱ نوامبر
