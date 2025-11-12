گوترش برگزاری انتخابات عراق را تبریک گفت/ دولت در زمان مناسب تشکیل شود

به گزارش کردپرس، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه برگزاری انتخابات در عراق را به مردم این کشور تبریک گفت و بر اهمیت تشکیل دولت به صورت مسالمتآمیز و در زمان مناسب به گونهای که منعکس کننده اراده و انتظارات مردم عراق باشد، تاکید کرد.
وبگاه رسمی سازمان ملل متحد اعلام کرد، گوترش برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق در روز سهشنبه را به مردم عراق تبریک گفت و از کمیساریای عالی مستقل انتخابات به علت تلاش برای فراهم کردن مقدمات انتخابات و برگزاری آن قدردانی کرد.
دبیرکل سازمان ملل روند برگزاری آرام و منظم انتخابات را ستود و ابراز اطمینان کرد طرفهای سیاسی ذیربط، در زمان اعلام نتایج نیز روحیه مسالمتجویانه را حفظ خواهند کرد و به نتایج انتخابات احترام خواهند گذاشت.
گوترش تاکید کرد، روند تشکیل دولت باید مسالمت آمیز باشد و دولتی که بازتاب اراده مردم عراق و پاسخگوی خواستههای آنان برای حرکت به سمت ثبات و توسعه باشد، در زمان مناسب تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد، سازمان ملل متحد خود را متعهد به حمایت از عراق در روند تحکیم دستاوردهای دموکراتیک میداند.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به نزدیک شدن به پایان ماموریت دفتر کمکرسانی سازمان ملل در عراق (یونامی) از این دفتر به علت همکاری درازمدت با نهادهای انتخاباتی عراق و بیش از دو دهه کمک به برگزاری انتخابات در عراق، قدردانی کرد.
