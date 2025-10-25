نچیروان بارزانی: زمان اجرای قانون اساسی عراق فرا رسیده است

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، معاون رئیس حزب دمکرات کردستان و رئیس اقلیم کردستان، در مراسم تبلیغاتی حزب در دهوک گفت: «دهوک همیشه پشت‌پناه حزب دمکرات بوده و دشمنان را ناامید کرده است.»

او با تأکید بر اهمیت انتخابات پیشِ‌رو اظهار داشت: «این انتخابات برای حزب و آینده‌ی ما اهمیت زیادی دارد و حزب دمکرات به سوی کسب یک میلیون رأی پیش می‌رود.»

نچیروان بارزانی ضمن ابراز خرسندی از نبود درگیری در منطقه، ابراز امیدواری کرد که «صلح همواره در منطقه برقرار بماند.»

او خطاب به رأی‌دهندگان حزب گفت: «حزب دمکرات باید در مسیر آبادانی و پیشرفت ادامه دهد. موفقیت حزب، موفقیت کردستان است.»

در آغاز این مراسم، سەربەست لەزگین، عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات حزب دمکرات کردستان در دهوک، گفت: «جناب کاک نچیروان بارزانی همان رهبری است که کاروان آبادانی کردستان را سال‌ها پیش آغاز کرد و تا امروز ادامه داده است.»

وی افزود: «دستاوردها و پروژه‌های راهبردی او آشکار است. کردستان ما را از مرحله‌ای دشوار به مرحله‌ای بهتر رساند و تصویری مثبت از کردستان در داخل و خارج ارائه داد.»

لەزگین همچنین گفت: «امروز نیز این مسیر آبادانی توسط کاک مسرور بارزانی ادامه دارد و زحمات زیادی در طول این کابینه نهم کشیده شده است.»

نچیروان بارزانی: این انتخابات برای آینده ملت ما حیاتی است

معاون رئیس حزب دمکرات کردستان در سخنانش درباره منطقه بادینان گفت: «بادینان همان کوه بلندی است که در همه سختی‌ها و بحران‌ها پشتیبان حزب بوده است. دهوک و بادینان، عشق ما و رئیس بارزانی هستند.»

او افزود: «این انتخابات برای حزب، برای کردستان و برای آینده ملت ما اهمیت دارد. شما نمایندگان همه آرزوها و امیدهای ملت هستید و کلید پیروزی حزب در دستان شماست.»

نچیروان بارزانی گفت: «اگر حزب نیرومند باشد، کردستان نیز نیرومند است. شما صاحبان حزب هستید و تا زمانی که در کنار حزب باشید، حزب پابرجا خواهد ماند.»

«اکنون زمان اجرای قانون اساسی عراق است»

نچیروان بارزانی در بخشی از سخنانش تأکید کرد:

«وقتی در سال ۲۰۰۳ رژیم سابق عراق سقوط کرد، حزب دموکرات نقشی محوری داشت. در سال ۲۰۰۵ قانون اساسی دائمی عراق نوشته شد و بخشی از حقوق اساسی کردها به لطف پافشاری رئیس حزب در آن تثبیت شد.»

او ادامه داد: «پس از تدوین قانون اساسی، عراق وارد جنگ داخلی و سپس جنگ با داعش شد. اکنون مرحله جدیدی آغاز شده و زمان اجرای قانون اساسی عراق فرا رسیده است. بیشتر مشکلات میان اربیل و بغداد ناشی از عدم اجرای قانون اساسی است.»

بارزانی افزود: «مرحله‌ی اجرای قانون اساسی مهم‌تر از زمان تدوین آن است، و تنها نیرویی که از این دستاوردها محافظت می‌کند، حزب دمکرات است.»

«حزب دمکرات، هویت آرمان کرد و ملت کردستان است»

او تأکید کرد: «در روز انتخابات باید با قدرت پای صندوق‌ها برویم. حزب دمکرات نماد آرمان کرد و ملت کردستان است. این حزب در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد تا امید را به کردها بازگرداند، در زمانی که یأس و ناامیدی بر کردستان حاکم بود.»

بارزانی یادآور شد: «نتیجه مبارزات حزب در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۱ این بود که نام کرد وارد قانون اساسی عراق شد. در سال ۱۹۷۰ نخستین سند رسمیِ به‌رسمیت‌شناختن حقوق کرد و کردستان امضا شد و این افتخاری تاریخی است.»

او افزود: «در سال ۱۹۹۱ نیز حزب دمکرات نقشی کلیدی در رهبری و سازمان‌دهی قیام مردم کردستان داشت و پس از آن پایه‌گذار نظام دمکراتیک در اقلیم کردستان شد.»

«نباید حقوق کارمندان به اهرم فشار تبدیل شود»

نچیروان بارزانی در ادامه گفت: «مشکلات با بغداد باید حل شود. نباید حقوق کارمندان به اهرم فشار علیه ما یا شما تبدیل شود. حقوق کارمندان اقلیم باید در چارچوب حقوق عراق پرداخت شود و خوشحالم که گام‌هایی مثبت برای حل این مسئله برداشته شده است.»

او در پایان خطاب به هواداران حزب گفت: «با شور و وحدت پای صندوق‌های رأی بروید و به لیست ۲۷۵ حزب دمکرات کردستان رأی دهید. حزب دمکرات حزبی بزرگ‌تر از حساب‌های شخصی و رقابت‌های کوچک است. حزب ما تاریخی پُردستاورد دارد.»

نچیروان بارزانی اطمینان داد که «به رهبری بارزانی، حزب دمکرات به مبارزات خود ادامه می‌دهد تا کردستانی نیرومندتر داشته باشیم.»

