۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸

رئیس سوسیال‌دمکرات کردستان: کنفدرالیسم تنها راه همزیستی است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، در سخنانی در چارچوب کارزار انتخاباتی پارلمان عراق تأکید کرد که دستاوردهای مردم کرد با خون به دست آمده و باید مرز روشنی برای تصمیم‌هایی که در بغداد گرفته می‌شود و بر اقلیم کردستان تأثیر دارد، تعیین شود.

به گزارش کردپرس، در میانه‌ی سخنرانی‌ای در چارچوب کارزار انتخاباتی پارلمان عراق، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، به چند موضوع مرتبط با بغداد و نظام انتخاباتی عراق پرداخت.

او تأکید کرد که دستاوردهای مردم کرد «با خون به دست آمده است» و گلایه کرد که «دشمنان مداوم عامل ایجاد بحران و مشکل بوده اند».

محمد حاجی محمود خواستار آن شد که برای تصمیم‌هایی که از بغداد صادر می‌شوند و بر اقلیم کردستان تأثیر می‌گذارند، مرز و محدودیت مشخصی تعیین شود.

او با اشاره به مبانی فکری حزبش گفت: «در هر جایی که سوسیالیست‌ها حضور داشته‌اند، آزادی نیز وجود داشته است» — جمله‌ای که بازتابی از ایدئولوژی حزب سوسیال‌دمکرات کردستان است.

در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ی نظام انتخاباتی عراق، خواستار بازنگری در توزیع کرسی‌های مجلس نمایندگان شد و پیشنهاد کرد که در انتخابات آینده، سراسر عراق به عنوان یک حوزه‌ی انتخاباتی واحد در نظر گرفته شود.

وی افزود: «اگر انتخابات در قالب یک حوزه برگزار شود، ما به‌عنوان کرد می‌توانیم حدود ۹۰ کرسی در مجلس نمایندگان عراق به دست آوریم» — امری که به گفته‌ی او باعث تقویت جایگاه کردها در بغداد خواهد شد.

رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان در پایان، کنفدرالیسم را تنها راه واقعی همزیستی در عراق دانست و تأکید کرد که هر استان باید درآمدهای خود را در اختیار داشته باشد.

او بار دیگر یادآور شد که دستاوردهای مردم کرد با خون به دست آمده و متأسفانه دشمنان همواره موجب بروز مشکلات و ضعف ما شده اند.

