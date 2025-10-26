به گزارش کردپرس، در میانهی سخنرانیای در چارچوب کارزار انتخاباتی پارلمان عراق، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیالدمکرات کردستان، به چند موضوع مرتبط با بغداد و نظام انتخاباتی عراق پرداخت.
او تأکید کرد که دستاوردهای مردم کرد «با خون به دست آمده است» و گلایه کرد که «دشمنان مداوم عامل ایجاد بحران و مشکل بوده اند».
محمد حاجی محمود خواستار آن شد که برای تصمیمهایی که از بغداد صادر میشوند و بر اقلیم کردستان تأثیر میگذارند، مرز و محدودیت مشخصی تعیین شود.
او با اشاره به مبانی فکری حزبش گفت: «در هر جایی که سوسیالیستها حضور داشتهاند، آزادی نیز وجود داشته است» — جملهای که بازتابی از ایدئولوژی حزب سوسیالدمکرات کردستان است.
در بخش دیگری از سخنانش دربارهی نظام انتخاباتی عراق، خواستار بازنگری در توزیع کرسیهای مجلس نمایندگان شد و پیشنهاد کرد که در انتخابات آینده، سراسر عراق به عنوان یک حوزهی انتخاباتی واحد در نظر گرفته شود.
وی افزود: «اگر انتخابات در قالب یک حوزه برگزار شود، ما بهعنوان کرد میتوانیم حدود ۹۰ کرسی در مجلس نمایندگان عراق به دست آوریم» — امری که به گفتهی او باعث تقویت جایگاه کردها در بغداد خواهد شد.
رئیس حزب سوسیالدمکرات کردستان در پایان، کنفدرالیسم را تنها راه واقعی همزیستی در عراق دانست و تأکید کرد که هر استان باید درآمدهای خود را در اختیار داشته باشد.
او بار دیگر یادآور شد که دستاوردهای مردم کرد با خون به دست آمده و متأسفانه دشمنان همواره موجب بروز مشکلات و ضعف ما شده اند.
