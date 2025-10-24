سعدی پیره: برگزاری نشست پارلمان کردستان پیش از انتخابات عراق بعید است

به گزارش کردپرس، سعدی پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با شبکه‌ی روداو اعلام کرد: «پیش از برگزاری انتخابات پارلمان عراق، تشکیل جلسه پارلمان کردستان بسیار دشوار است. انتخابات عراق از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا پس از مرحله‌ای حساس در اقلیم و سطح بین‌المللی برگزار می‌شود.»

او افزود: «این انتخابات برای کردها در عراق اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه به مسائلی مانند جنگ و صلح در عراق، اصلاحات، اجرای قانون اساسی و ماده‌ی ۱۴۰، امنیت مرزها، حمایت از روند صلح در ترکیه و حتی تحولات در کردستان سوریه مربوط می‌شود. کردها با توجه به میزان کرسی‌هایی که به دست می‌آورند، تلاش خواهند کرد برای ثبات، صلح و اجرای این مسائل در عراق نقش ایفا کنند.»

سعدی پیره درباره‌ی جریان‌هایی که از اتحادیه میهنی جدا شده‌اند و خود را در جایگاه اپوزیسیون معرفی می‌کنند، گفت: «چنین اقداماتی پیش‌تر نیز در اتحادیه میهنی وجود داشته و امتحان خود را پس داده‌اند، اما موفق نبوده‌اند.»

او در پاسخ به پرسشی درباره‌ی احتمال برگزاری نشست پارلمان کردستان پیش از انتخابات پارلمان عراق گفت:

«با توجه به شرایط کنونی، بعید می‌دانم چنین چیزی ممکن باشد.»

با وجود گذشت بیش از یک سال از انتخابات پارلمان کردستان، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی هنوز درباره‌ی تشکیل کابینه‌ی دهم به توافق نرسیده‌اند. پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی عراق، دو حزب درباره‌ی پست‌ها و برنامه‌ی دولت آینده گفت‌وگو کردند، اما به نتیجه‌ی نهایی نرسیدند.

هیمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، پیشتر گفته بود: «وزارت داخله را به اتحادیه میهنی نمی‌دهیم، این وزارتخانه جزو سهم حزب دمکرات است.»

او هشدار داده بود که پس از انتخابات، اتحادیه میهنی نمی‌تواند چیزهایی را مطالبه کند که پیش از انتخابات از حزب دمکرات دریافت می‌کرد.