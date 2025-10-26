به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، معاون رئیس حزب دمکرات کردستان و نخست وزیر اقلیم کردستان در مراسم کارزار انتخاباتی لیست ویژهی این حزب برای بغداد و کرکوک در اربیل گفت: «کرکوک خاکی نیست که بتوانیم از آن صرفنظر کنیم. روزی از روزها کرکوک دوباره به آغوش کردستان بازمیگردد.»
او از مردم کرکوک خواست تا راه را برای حزب دمکرات باز کنند تا بتواند خدمتگزار آنان باشد و افزود: «اکنون حزب دمکرات قدرتمندترین حزب سیاسی است. یک میلیون رأی چالشی است که برادرم نچیروان بارزانی مطرح کرده است؛ اگر این میزان رأی را بهدست آوریم، میتوانیم به کرکوک بازگردیم.»
مسرور بارزانی خواستار اجرای کامل ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق شد و تأکید کرد پروژهی «روشنایی» باید به کرکوک برسد. او با انتقاد از وضعیت آموزشی در این شهر گفت: «در بغداد برای آموزش زبان کردی در کرکوک مانعتراشی میکنند.»
وی در بخشی دیگر از سخنانش تصریح کرد: «باید همهی مناطق مورد مناقشه میان عراق و اقلیم به دامان میهن بازگردند. نباید مَخمور، زومار، شنگال و خانقین زیر سلطهی نیروهای اشغالگر باقی بمانند.»
مسرور بارزانی همچنین گفت: «جلوگیری از پیشرفت پروژهها و تشکیل دولت دستاورد نیست. افتخار آن است که فداکار مردم خود باشی و برای خدمت به آنان آماده شوی.»
او با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی مردم عراق بیان داشت: «متأسفانه شرایط زندگی مردم شهرهای عراق بسیار سخت است. در بغداد همچنان مدیریت منابع و درآمدهای طبیعی بهدرستی انجام نمیشود و خدمات عمومی نیز بهطور برابر به شهروندان ارائه نمیگردد.»
مسرور بارزانی در پایان گفت حزب دمکرات کردستان تنها مدافع کردها نیست، بلکه از عربها، ترکمانها و همهی گروههای قومی عراق نیز دفاع میکند و خواستار آن شد که «مسیر حکمرانی در بغداد اصلاح شود و حقوق همهی اقشار کشور بهطور برابر تأمین گردد.»
