۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان:

مشکل از اشخاص و جریان‌هاست، نه از قانون اساسی و فدرالیسم

مشکل از اشخاص و جریان‌هاست، نه از قانون اساسی و فدرالیسم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیرکل حزب اتحاد اسلامی کردستان تأکید کرد که مشکلات عراق و اقلیم ریشه در رفتار اشخاص و جریان‌های سیاسی دارد، نه در قانون اساسی و نظام فدرالی عراق.

به گزارش کردپرس، دبیرکل حزب اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد که نمایندگان این حزب نه خریده شده‌اند و نه تسلیم پیشنهادهای مالی، سیاسی یا اطلاعاتی شده‌اند.

صلاح‌الدین بهاءالدین گفت: «نمایندگان ما چه در دولت، چه در پارلمان یا هر جای دیگری باشند، هرگز تسلیم پول، زنان یا فعالیت‌های اطلاعاتی نشده‌اند و تلاش‌های خود را برای دستیابی به حقوق ملت به کار گرفته‌اند.»

او تأکید کرد: «نامزدهای ما امروز توانایی انجام مسئولیت‌هایی را دارند که به آنان سپرده می‌شود و می‌توانند مدافع حقوق تمام شهروندان، به‌ویژه حقوق کارمندان حقوق‌بگیر باشند. واقعاً ناپسند است که پس از سه ماه حقوق پرداخت شود و کارمندان مجبور شوند آن را به جشن تبدیل کنند.»

صلاح‌الدین بهاءالدین که در نشستی دیگر با اعضای حزب سخن می‌گفت، افزود: «مشکلات و کم‌کاری‌ها ارتباطی با قانون اساسی و نظام فدرالی ندارد، بلکه ناشی از اشتباهات افراد و جریان‌هاست؛ چه در عراق و چه در اقلیم کردستان. کسانی که به بغداد می‌روند اما اهلیت ندارند، قربانی سیاست‌زدگی می‌شوند. ما نمونه‌های زیادی از این دست داریم؛ به جای حل مشکلات مردم، برای منافع شخصی و حزبی خود تلاش می‌کنند. بنابراین لازم است افراد آگاه و دلسوز به بغداد بروند، زیرا در صورت تغییر قانون اساسی، مشکلات مردم کردستان در دستیابی به حقوقشان بیشتر خواهد شد.»

کد خبر 2790201

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha