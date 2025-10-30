به گزارش کردپرس، دبیرکل حزب اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد که نمایندگان این حزب نه خریده شدهاند و نه تسلیم پیشنهادهای مالی، سیاسی یا اطلاعاتی شدهاند.
صلاحالدین بهاءالدین گفت: «نمایندگان ما چه در دولت، چه در پارلمان یا هر جای دیگری باشند، هرگز تسلیم پول، زنان یا فعالیتهای اطلاعاتی نشدهاند و تلاشهای خود را برای دستیابی به حقوق ملت به کار گرفتهاند.»
او تأکید کرد: «نامزدهای ما امروز توانایی انجام مسئولیتهایی را دارند که به آنان سپرده میشود و میتوانند مدافع حقوق تمام شهروندان، بهویژه حقوق کارمندان حقوقبگیر باشند. واقعاً ناپسند است که پس از سه ماه حقوق پرداخت شود و کارمندان مجبور شوند آن را به جشن تبدیل کنند.»
صلاحالدین بهاءالدین که در نشستی دیگر با اعضای حزب سخن میگفت، افزود: «مشکلات و کمکاریها ارتباطی با قانون اساسی و نظام فدرالی ندارد، بلکه ناشی از اشتباهات افراد و جریانهاست؛ چه در عراق و چه در اقلیم کردستان. کسانی که به بغداد میروند اما اهلیت ندارند، قربانی سیاستزدگی میشوند. ما نمونههای زیادی از این دست داریم؛ به جای حل مشکلات مردم، برای منافع شخصی و حزبی خود تلاش میکنند. بنابراین لازم است افراد آگاه و دلسوز به بغداد بروند، زیرا در صورت تغییر قانون اساسی، مشکلات مردم کردستان در دستیابی به حقوقشان بیشتر خواهد شد.»
