فاضل میرانی: در عراق انتخابات تعیین کننده نیست

به گزارش کردپرس، فاضل میرانی، رئیس کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، روز شنبه ۲۵ اکتبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحدث، گفت: لازم است که همه طرف‌های عراقی برای حل مسائل، با هم تلاش کنند. او تاکید کرد:«هم اهل سنت و هم شیعیان در عراق، نسبت به کردها از شرایط بهتری برخوردار نیستند، بنابراین باید همه با هم برای بهبود اوضاع تلاش کنند.»

او گفت که در اقلیم کردستان ثبات برقرار است و روند انتخابات در آرامش به پیش می‌رود.

همچنین اضافه کرد: «وضعیت امنیتی اقلیم کردستان باثبات است و شکر خدا تاکنون هیچ اقدام تروریستی انجام نشده است... نه فقط امنیت اقلیم کردستان، بلکه امنیت سراسر عراق برای ما مهم است.»

میرانی گفت که به عنوان حزب دمکرات کردستان با عملکرد کمیسیون عالی انتخابات عراق مخالف هستند و به آن انتقادات قانونی دارند.

وی افزود:«ما نظام تک حوزه‌ای را به چند حوزه‌ای ترجیح می‌دهیم، زیرا هر نامزد کرد برای کسب کرسی به بیش از ۲۰ هزار رای نیاز دارد... اگرچه برگزاری انتخابات در عراق اهمیت خود را دارد، اما تعیین کننده نیست.»

فاضل میرانی، اطمینان داد که «حزب دمکرات کردستان می‌تواند یک میلیون رای به دست آورد... بعد از انتخابات اقدامات مهمی انجام می‌شود.»

رئیس کمیته اجرایی حزب دمکرات کردستان، خطاب به مردم اقلیم کردستان و عراق گفت:«ما خواستار بازگشت عراق به اصول شراکت، توازن و توافق هستیم. ما برای برقراری ثبات کشور تلاش می‌کنیم و می‌خواهیم عراق به یک کشور دارای حاکمیت تبدیل شود.»