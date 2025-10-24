به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم اعلام کرد که اگر حزب دمکرات کردستان شعار خود در این انتخابات را که «همزیستی، هماهنگی و سازندگی» است، در اقلیم کردستان بهطور واقعی اجرا کند، در عرض چند روز دولت تشکیل خواهد شد.
او در صفحهی رسمی خود در فیسبوک نوشت: «شعار حزب دمکرات در این انتخابات همزیستی، هماهنگی و سازندگی است. ما نیز خواهان همین ارزشها در کردستان هستیم. اگر حزب دمکرات این شعار را در عمل در کردستان پیاده کند، دولت ظرف چند روز تشکیل میشود.»
قباد طالبانی همچنین تأکید کرد: «اتحادیه میهنی تصمیم گرفته است که در کردستان دولتی کارآمد، خدمتگزار و عادل تشکیل شود که بر پایهی همزیستی واقعی بنا شده باشد. در بغداد نیز تلاشها برای حل ریشهای مشکلات، بهویژه در زمینهی بودجه و حقوق کارمندان، بر اساس قانون اساسی ادامه دارد.»
