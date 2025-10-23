به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در گردهمایی انتخاباتی حزب در منطقه گرمیان گفت: «ما با بغداد هم می‌توانیم مذاکره کنیم و هم می‌توانیم در برابر آن بایستیم.»

او با اشاره به سیاست‌های جدید اتحادیه میهنی بیان داشت: «آنچه گفتیم عملی کردیم. تعادل قدرت را در کردستان به حالت طبیعی بازگرداندیم، اتحادیه میهنی را در بغداد تقویت کردیم، روابط بین‌المللی خود را احیا کردیم و نیرویی ساختیم که تمام خاورمیانه نمی‌تواند در برابر آن بایستد. کرکوک را دوباره سبز کردیم و در مسیر بازگرداندن جایگاه مشروع خود هستیم. ما نمی‌پذیریم دولتی در اقلیم تشکیل شود که از دولت‌های قبلی بدتر باشد و نتواند به مردم خدمت کند.»

طالبانی افزود: «در حال انجام گفت‌وگوهای جدیدی با حزب دمکرات کردستان برای تشکیل دولت هستیم. هدف ما حفظ اقلیم کردستان است و با هیچ حزبی دشمنی نداریم.»

او تأکید کرد: «اگر دولت جدید تشکیل شود، نمایندگان اتحادیه میهنی در دولت بیشتر خواهند شد. این بار احزابی که از دولت کنار مانده‌اند، پست‌های خود را از دست می‌دهند؛ ما آن پست‌ها را بازمی‌گردانیم و به هیچ‌کس رحم نخواهیم کرد. پست‌های اتحادیه میهنی، متعلق به اتحادیه میهنی است.»

