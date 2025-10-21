۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰

دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان:

کسانی که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارند، از استقلال سخن می‌گویند!

کسانی که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارند، از استقلال سخن می‌گویند!

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان با انتقاد از احزاب حاکم اقلیم گفت: کسانی که ۳۳ سال است بر مردم حکومت می‌کنند و هنوز حقوق کارمندان را نمی‌پردازند، چگونه از استقلال و جدایی از بغداد سخن می‌گویند؟

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، خطاب به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی گفت: شما که ۳۳ سال است حکومت می‌کنید و حقوق کارمندان را نمی‌پردازید، دنبال چه نوع جدایی از بغداد هستید؟

به نوشته صفحه‌ی رسمی دبیرکل اتحاد اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، صلاح‌الدین محمد بهاءالدین طی نشستی در سالن توسعه‌ی شهر سلیمانیه گفت: «از اینجا و آنجا می‌شنویم که بحث از جدایی می‌کنند؛ کسانی که ۳۳ سال است حاکم‌اند و با وجود تمام درآمدهای حاصل از نفت قاچاق، گمرکات رسمی و غیررسمی، و سایر منابع داخلی، باز هم بدون کمک بغداد حتی توان پرداخت یک ماه حقوق کارمندان را ندارند. پس چگونه می‌خواهند از بغداد درخواست استقلال کنند یا صحبت از جدایی داشته باشند؟»

کد خبر 2789904

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha