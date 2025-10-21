به گزارش کردپرس، صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، خطاب به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی گفت: شما که ۳۳ سال است حکومت میکنید و حقوق کارمندان را نمیپردازید، دنبال چه نوع جدایی از بغداد هستید؟
به نوشته صفحهی رسمی دبیرکل اتحاد اسلامی در شبکههای اجتماعی، صلاحالدین محمد بهاءالدین طی نشستی در سالن توسعهی شهر سلیمانیه گفت: «از اینجا و آنجا میشنویم که بحث از جدایی میکنند؛ کسانی که ۳۳ سال است حاکماند و با وجود تمام درآمدهای حاصل از نفت قاچاق، گمرکات رسمی و غیررسمی، و سایر منابع داخلی، باز هم بدون کمک بغداد حتی توان پرداخت یک ماه حقوق کارمندان را ندارند. پس چگونه میخواهند از بغداد درخواست استقلال کنند یا صحبت از جدایی داشته باشند؟»
نظر شما