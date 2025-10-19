به گزارش کردپرس، کاروان گزنەای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «احزاب به خوبی از وضعیت واقعی خود آگاهند. من به شما اطمینان میدهم که اتحادیه میهنی در حال پیشرفت و کسب موفقیت است، اما یک جناح —اشاره به حزب دمکرات کردستان درباره موقعیت خود شک و تردید دارد، و این تردید از وضعیت واقعی آنها ناشی میشود.»
وی در مورد تشکیل دولت جدید تأکید کرد: «ما آماده رسیدن به توافق هستیم، اما حاضر نیستیم در دولتی حضور یابیم که خواستههای برحق اتحادیه میهنی و مردم کردستان را برآورده نسازد و عادلانه و خردمندانه عمل نکند.»
گزنەای در ادامه و در مورد توزیع پستهای وزارتی، با صراحت بیان کرد: «وزارتخانههایی که اتحادیه میهنی آنها را بهحق از آن خود میداند، حق مسلم اتحادیه میهنی است. هیچکس حق ندارد این حق را تحریف کند یا به عنوان امتیاز شخصی به حساب آورد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی کرسیهای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، با اطمینان گفت: «اتحادیه میهنی کرسیهای خود را افزایش خواهد داد. آنها در مورد سهم خودشان در تردید به سر میبرند — بهتر است این سؤال را از خودشان بپرسید!»
