به گزارش کردپرس، صلاح الدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد سلامی کردستان، در سخنانی ضمن انتقاد از عملکرد دو حزب بزرگ اقلیم کردستان، اعلام کرد: اتحادیه میهنی و حزب دمکرات با وجود برخورداری از تمام پستهای بالا در بغداد، نتوانستهاند مشکلات اصلی ملت ما را حل کنند و خدمات لازم را به شهروندان منطقه ارائه دهند. دلیل این امر آن است که هر فردی را که به بغداد فرستادهاند، مانند یک «میهمان» عمل کرده و تنها به فکر پر کردن جیب و تأمین منافع حزبی خود بوده است. اما سپاس خدا را که اتحاد اسلامی در گذشته و حال، افراد دلسوز، پاکدست، راستگو و شجاع را به بغداد فرستاده و با وجود تعداد کم، خدمات بزرگی به مردم و خاک کردستان ارائه داده است.
کاندیداهای لیست شماره ۲۷۸ اتحاد اسلامی یک بار دیگر متعهد میشوند که همانند گذشته در مراحل حساس و سرنوشتساز، از حقوق اساسی مردم و خاک کردستان دفاع کنند و در آینده نیز با قوت بیشتری ادامه خواهند داد. برای این هدف، هیچ شرمی نداریم و از همهی شهروندان در تمام سطوح درخواست حمایت داریم و شبانهروز برای پیروزی آنان تلاش خواهیم کرد.
وی بار دیگر هشدار داد: جهتگیریها به سمتی است که اگر در شخصیتها (سیاستمداران) اصلاحاتی صورت نگیرد، به طور قطع سیستم حکمرانی در منطقه تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد عراق نیز از این تغییرات مصون نخواهد ماند. این در حالی است که آخرین تلاش مسئولان عراقی، دوری از دخالت نظامی در فرآیند انتخابات است؛ موضوعی که قدرتهای جهانی و منطقه نیز منتظر نتایج آن هستند.
صلاح الدین در پایان تأکید کرد: اعضای اتحاد اسلامی در حفظ اخلاق و ارزشهای عالی از طریق آموزش و رسانهای سالم موفق بودهاند و نمایندگان ما در پارلمان عراق و به ویژه در اقلیم کردستان، مدافع سرسخت حفظ این ارزشهای بلند بودهاند. برای همین هدف، ما اکنون نیز در فرآیند سیاسی عراق مشارکت میکنیم تا بیش از گذشته از حقوق تضییعشدهٔ شهروندان اقلیم کردستان دفاع کنیم.
