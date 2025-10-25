۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۲

تشکیل کمیته برای بررسی درگیری ترکمان‌ها و کردها در کرکوک

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از تنش‌های شب گذشته در شهرستان پردی از توابع استان کرکوک، میان شماری از هواداران جبهه ترکمان و گروهی از جوانان کرد، صبح روز شنبه ۲۵ اکتبر وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

به گزارش کردپرس، پس از درگیری‌های شب گذشته در ناحیه پردێ از توابع استان کرکوک، میان شماری از هواداران جبهه ترکمان و گروهی از جوانان کرد، صبح امروز اوضاع امنیتی منطقه آرام شده و نیروهای پلیس و ارتش عراق در سراسر ناحیه مستقر شده‌اند.

منابع محلی گفته‌اند که تنش‌ها زمانی آغاز شد که تعدادی از هواداران جبهه ترکمان پرچم‌های خود را بر خودروهایشان برافراشتند و قصد ورود به محله‌های کردنشین پردێ را داشتند. در پی ممانعت نیروهای پلیس از بروز درگیری، تنش میان دو طرف بالا گرفت و در نهایت منجر به درگیری لفظی و فیزیکی شد.

منابع امنیتی تأیید کرده‌اند که هم‌اکنون وضعیت در ناحیه پردێ به حالت عادی بازگشته و کمیته‌ای برای تحقیق درباره جزئیات حادثه و شناسایی عاملان ایجاد ناآرامی تشکیل شده است.

آسو مامند، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک و صلاح‌الدین، امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چند فرد وابسته به برخی جریان‌های ناشناخته طی روزهای اخیر کوشیده‌اند با ایجاد تنش، ثبات منطقه را بر هم بزنند. ما اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا جریانی امنیت و آرامش کرکوک را خدشه‌دار کند.»

او از شهروندان کرکوک به‌ویژه ساکنان پردێ خواست تا خونسردی خود را حفظ کرده و اجازه ندهند اختلافات سیاسی و انتخاباتی میان اقوام منطقه شکاف ایجاد کند.

در همین حال، شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای از ساکنان منطقه خواست آرامش را حفظ کنند و به نیروهای امنیتی برای اجرای قانون همکاری کنند.

از سوی دیگر، ارشد صالحی، نماینده جبهه ترکمان در پارلمان عراق، تأکید کرده که افراد درگیر در این ناآرامی‌ها نماینده جریان ترکمان نیستند و از هواداران خود خواسته فوراً از تجمع و درگیری خودداری کنند.

منابع محلی می‌گویند در حال حاضر نیروهای ارتش و پلیس عراق در سراسر منطقه مستقرند و اوضاع امنیتی پردێ باثبات گزارش می‌شود.

