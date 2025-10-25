به گزارش کردپرس، پس از درگیری‌های شب گذشته در ناحیه پردێ از توابع استان کرکوک، میان شماری از هواداران جبهه ترکمان و گروهی از جوانان کرد، صبح امروز اوضاع امنیتی منطقه آرام شده و نیروهای پلیس و ارتش عراق در سراسر ناحیه مستقر شده‌اند.

منابع محلی گفته‌اند که تنش‌ها زمانی آغاز شد که تعدادی از هواداران جبهه ترکمان پرچم‌های خود را بر خودروهایشان برافراشتند و قصد ورود به محله‌های کردنشین پردێ را داشتند. در پی ممانعت نیروهای پلیس از بروز درگیری، تنش میان دو طرف بالا گرفت و در نهایت منجر به درگیری لفظی و فیزیکی شد.

منابع امنیتی تأیید کرده‌اند که هم‌اکنون وضعیت در ناحیه پردێ به حالت عادی بازگشته و کمیته‌ای برای تحقیق درباره جزئیات حادثه و شناسایی عاملان ایجاد ناآرامی تشکیل شده است.

آسو مامند، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک و صلاح‌الدین، امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چند فرد وابسته به برخی جریان‌های ناشناخته طی روزهای اخیر کوشیده‌اند با ایجاد تنش، ثبات منطقه را بر هم بزنند. ما اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا جریانی امنیت و آرامش کرکوک را خدشه‌دار کند.»

او از شهروندان کرکوک به‌ویژه ساکنان پردێ خواست تا خونسردی خود را حفظ کرده و اجازه ندهند اختلافات سیاسی و انتخاباتی میان اقوام منطقه شکاف ایجاد کند.

در همین حال، شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای از ساکنان منطقه خواست آرامش را حفظ کنند و به نیروهای امنیتی برای اجرای قانون همکاری کنند.

از سوی دیگر، ارشد صالحی، نماینده جبهه ترکمان در پارلمان عراق، تأکید کرده که افراد درگیر در این ناآرامی‌ها نماینده جریان ترکمان نیستند و از هواداران خود خواسته فوراً از تجمع و درگیری خودداری کنند.

منابع محلی می‌گویند در حال حاضر نیروهای ارتش و پلیس عراق در سراسر منطقه مستقرند و اوضاع امنیتی پردێ باثبات گزارش می‌شود.