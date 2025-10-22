مسرور بارزانی: باید ممنون باشید که ما به فدرالیسم رضایت دادیم

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و معاون رئیس حزب دمکرات کردستان، در گردهمایی حزبی در شهرستان آمیدی گفت که مسئله‌ی اصلی اقلیم کردستان «حقوق کارمندان» نیست، بلکه برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با برجسته کردن این موضوع، حزب دمکرات و دولت اقلیم را تضعیف کنند.

او تأکید کرد: «مشکل ما حقوق نیست، بلکه کسانی هستند که نمی‌خواهند ما پیشرفت کنیم و می‌خواهند ما را با مسئله‌ی حقوق سرگرم سازند.»

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: «باید ممنون باشید که ما به فدرالیسم رضایت دادیم در حالی که حقوق و جایگاه ما در عراق بسیار بیشتر از آن است.»

نخست‌وزیر اقلیم با اشاره به مواضع حزب دمکرات کردستان گفت: «این حزب همواره آماده بوده خود را فدای منافع ملت کرد کند. اما مخالفان، در برنامه‌ریزی‌های خود علیه حقوق مردم کردستان ادامه می‌دهند و بارها مانع پیشرفت اقلیم شده‌اند.»

او افزود: «بسیاری از ائتلاف‌های ساخته‌شده فروپاشیدند و تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا حقوق‌ها پرداخت نشود، اما هدف اصلی، شکستن حزب دمکرات بود و کردستان برای آنها اهمیتی ندارد.»

بارزانی در پایان تأکید کرد: «همه می‌دانند که نماد کردبودن، نیروی انقلاب و امید آینده‌ی کردستان، حزب دمکرات کردستان است.»