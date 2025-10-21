بارزانی: رنج مردم کردستان از قطع حقوق کمتر از انفال و بمباران شیمیایی نیست

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که لازم است نتایج انتخابات مورد توجه قرار گیرد و هر جریان بر اساس استحقاق انتخاباتی خود در دولت اقلیم پست دریافت کند. او در خصوص حقوق کارمندان نیز گفت: «رنج مردم کردستان از قطع حقوق، کمتر از رنج آنان در دوران انفال و بمباران شیمیایی نبوده است.»

بر اساس اطلاعیه‌ی دفتر بارزانی، مسعود بارزانی در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، ادیبان، هنرمندان و ورزشکاران کردستان در سخنانی گفت: «انتخابات یک روند دموکراتیک است و ملت باید خود درباره سرنوشتش تصمیم بگیرد و آزادانه نمایندگان خود را برگزیند. برای ما انتخابات یک اصل اساسی و اعتقادی است. در زمان قیام (مارس ۱۹۹۱) در شهر کویسنجق، من خواستار برگزاری انتخابات شدم، بنابراین برای ما انتخابات یک امر بنیادی است.»

او افزود: «نخستین انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۲ در کردستان برگزار شد و بنیانی شد برای ایجاد نهادهای اقلیم کردستان. همچنین برای نخستین بار در تاریخ عراق، در سال ۲۰۰۵ پس از توافق بر سر قانون اساسی، انتخابات آزاد برگزار شد.»

بارزانی تأکید کرد: «از منظر منافع عمومی، باید در انتخابات مشارکت کرد» و ابراز امیدواری کرد که «این انتخابات سبب شود عراق در مسیر درست قرار گیرد و امور بر اساس قانون اساسی پیش برود.»

او درباره دستاوردهای اقلیم کردستان گفت: «هیچ‌کس بر ما منت ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر ما منت بگذارد. این دستاوردها نتیجه خون شهیدان، اشک مادران شهدا و رنج این ملت است.»

بارزانی ادامه داد: «بعد از سال ۲۰۰۳، با اراده‌ای قوی و نیتی بسیار پاک به بغداد رفتیم تا عراق جدیدی بسازیم. تا سال ۲۰۰۵ تلاش کردیم و قانون اساسی کنونی حاصل همان مرحله است. هرچند این قانون اساسی تمام آرزوهای ما را دربرنمی‌گیرد، اما نکات مثبتی دارد که ما از آن حمایت می‌کنیم. اگر همین قانون اساسی به‌درستی اجرا شود، قانون خوبی است.»

او تأکید کرد: «اگر این قانون اساسی اجرا می‌شد، نه در دیگر مناطق عراق و نه در روابط اربیل و بغداد مشکلات زیادی پدید نمی‌آمد، اما متأسفانه هنوز فرهنگ حکومت مرکزی بر بغداد حاکم است و ما کمتر از اجرای کامل قانون اساسی را نمی‌پذیریم.»

مسعود بارزانی درباره بحران مالی و قطع بودجه و حقوق کارکنان اقلیم گفت: «به باور من و هر کرد دلسوزی که اندکی وجدان دارد، رنج مردم کردستان از قطع حقوق کمتر از انفال و بمباران شیمیایی نبوده است.»

او هشدار داد: «تلاش می‌شود حس ملی‌گرایی و امید در میان ملت ما تضعیف شود. آن فرهنگ مدارا و همزیستی که موجب افتخار ماست، در خطر است و باید همه در برابر این نقشه‌ها بایستند و اجازه ندهند این ارزش‌ها از بین برود.»

بارزانی همچنین خواستار آن شد که «پویش انتخاباتی با آرامش، امنیت و به دور از خشونت پیش برود» و افزود: «هیچ فردی نباید مانع تبلیغات دیگران شود، هرکس آزاد است برای جریان خود تبلیغ کند و رأی دهد. سیاست حزب دمکرات و دولت اقلیم بر آن است که برای نسل‌های آینده پایه‌ای مستحکم در همه زمینه‌ها بنا شود تا آینده‌ای روشن و آباد برای مردم کردستان فراهم گردد.»

او در بخش دیگری از سخنانش درباره تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم گفت: «پس از اعلام نتایج انتخابات، از همه جریان‌ها خواستیم دولتی فراگیر تشکیل دهند، اما برخی نپذیرفتند و گفتند در جایگاه اپوزیسیون می‌مانند. با این حال میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی درباره برنامه دولت توافق خوبی وجود دارد. لازم است نتایج انتخابات در نظر گرفته شود و هر جریان بر اساس استحقاق انتخاباتی خود پست‌های دولتی را دریافت کند.»