حزب دمکرات کردستان: انتخابات عراق از پیش طراحی شده است

به گزارش کردپرس، میرانی در مصاحبه‌ای با کردستان ۲۴ افزود که برگزاری انتخابات بهتر از عدم برگزاری آن است، اما اشاره کرد که عراق را نمی‌توان به عنوان یک کشور پارلمانی دموکراتیک، آنطور که در قانون اساسی تصریح شده است، توصیف کرد. او توضیح داد که ساختار سیاسی متنوع ملیتی و دینی عراق فاقد عدالت است.

میرانی توضیح داد که قانون انتخابات عراق ناعادلانه است و اضافه کرد که یک نامزد در استان‌های اربیل، سلیمانیه و دهوک برای کسب کرسی در پارلمان به تقریبا ۲۰ هزار رای نیاز دارد، در حالی که در سایر شهرهای عراق، آنها فقط به ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ رای نیاز دارند که این ناعادلانه است.

او در مورد سلامت انتخابات تاکید کرد که احزاب حاکم در بغداد از قبل انتخابات را مهندسی کرده‌اند و نیروهای شیعه که اکثریت را در اختیار دارند و قوه قانونگذاری (مجلس) و کمیسیون عالی را در اختیار دارند، قانون متناسب با آنها طراحی شده است.

وی افزود:"حتی اگر ۱۰۰ کرسی در پارلمان به دست بیاوریم، همچنان اقلیت خواهیم بود. شعار ما اجماع، مشارکت و تعادل است، زیرا قانون اساسی عراق بر اساس این اصول بنا شده است. اگر اصل اکثریت و اقلیت علیه کردها استفاده شود، باید گفت ما فقط یک حزب نیستیم، بلکه یک ملت هستیم. ما دومین جامعه بزرگ ملی در عراق هستیم، بنابراین مسائل باید از طریق اجماع حل شوند."

وی همچنین گفت که تاسیس شورای فدرالی در خدمت منافع نیروهای شیعه است.

میرانی دلایل توصیف عراق به عنوان کشوری فاقد حاکمیت را توضیح داد و گفت:"عراق نمی‌تواند بدون تایید ایران تصمیم‌گیری کند. ترکیه بخشی از خاک آن را اشغال کرده و جرات اعتراض ندارد. حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) منطقه شنگال را اشغال کرده و دولت نمی‌تواند آن را پس بگیرد."

او اشاره کرد که مناطق وسیعی در رانیه، پشدر، برادوست، نیروی، ریکان، برواری و تا چومان و گلاله تحت حاکمیت اقلیم کردستان یا دولت فدرال نیستند، بلکه تحت حاکمیت پ.ک.ک هستند. بنابراین، من می‌گویم که عراق در تصمیمات سیاسی و در حفاظت از خاک خود، فاقد حاکمیت است.»

میرانی در مورد هدف حزب دمکرات کردستان برای بازگشت به بغداد، تاکید کرد که حفاظت از موجودیت اقلیم کردستان و حقوق مردم آن یکی از مهمترین وظایف این حزب است و پایبندی به قانون اساسی بهترین راه برای حل مشکلات است.

وی همچنین به وضعیت داخلی اقلیم کردستان پرداخت و بر لزوم اتحاد و همکاری بین نیروهای کرد تاکید کرد. او گفت:"ما نه تنها باید متحد باشیم، بلکه باید به جلو حرکت کنیم." با هم به سوی یک هدف واحد. اتخاذ موضع واحد بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان دیگر مانند گذشته نیست، اما نباید دوره‌های درخشان همکاری خود را از دست بدهیم.