به گزارش کردپرس، صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، در گردهمایی انتخاباتی حزبش در مناطق پشدَر و بتوین گفت: «مردم نباید در مشارکت در روند رأیگیری دودل باشند، زیرا همانگونه که حاکمان از طریق انتخابات به قدرت رسیدهاند، تنها از همین راه نیز میتوان آنها را تغییر داد. بیتوجهی و تحریم انتخابات از سوی مردم، به معنای تداوم همین حاکمیت و عاملی برای افزایش فساد در میان فاسدان است.»
او افزود: «راهحل، فرار و کنارهگیری از مسئولیت نیست. با تحریم و کنارهگیری مشکلات کشور حل نخواهد شد. باید در میدان بمانیم و با همان ابزاری که حاکمان از طریق آن به قدرت رسیدند، یعنی انتخابات، آنان را تغییر دهیم.»
صلاحالدین بهاءالدین همچنین به تحولات سیاسی اخیر در عراق اشاره کرد و گفت: «انتصاب نماینده جدید آمریکا در عراق نشانهای از تغییرات سیاسی در این کشور است؛ بنابراین لازم است ما نیز با حضور فعال در انتخابات، خود را برای مرحلهی تازهای آماده کنیم و همهی تلاش خود را برای موفقیت فهرست شمارهی ۲۷۸ به کار گیریم.»
دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان یادآور شد: «ما از سال ۱۹۹۲، همزمان با نخستین انتخابات پارلمان کردستان در این روند مشارکت داشتهایم و از ابتدا باور داشتیم که تغییر باید از طریق صندوق رأی صورت گیرد. اتحاد اسلامی کردستان از بدو تأسیس تلاش کرده است اندیشهی تندروی، تکفیر و صدور حکم به کفر مردم را از جامعه دور کند. هدف اصلی ما انسانسازی و اعتدال بوده است. در زمانی که صدای اسلحه بر فضا حاکم بود، ما نخستین حزبی بودیم که بدون اسلحه شکل گرفتیم.»
