اعضای هیئت امرالی دم پارتی برای رایزنی پیرامون قانون صلح به دیدار اوجالان رفتند

به گزارش کردپرس، هیئت امرالی دم پارتی متشکل از پروین بولدان و مدحت سنجر، نمایندگان مجلس ترکیه، و فائق اوزگور ارول، وکیل عبدالله اوجالان، امروز دوم آگوست برای دیدار با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK به جزیره امرالی رفت.

این هیئت آخرین‌بار روز ۲۰ جولای، با توجه به حساسیت و فوریت تحولات مربوط به روند صلح و جامعه دموکراتیک، با عبدالله اوجالان دیدار کرده بود. در آن ملاقات، طرح قانونی مورد انتظار برای ارائه به مجلس ترکیه که از آن با عنوان «قانون چارچوب» یاد می‌شود، مورد بحث قرار گرفت.

انتظار می‌رود در دیدار امروز نیز آخرین تحولات سیاسی و رایزنی‌های انجام‌شده درباره محتوا، دامنه و سازوکارهای اجرایی این قانون بررسی شوند. هنوز جزئیاتی درباره مدت دیدار و زمان انتشار اطلاعیه هیئت اعلام نشده است.

پیشتر اخباری غیر رسمی از برخی رسانه ها مبنی بر عدم پذیرش طرح اولیه این قانون از سوی دم پارتی و اوجالان منتشر شده بود.