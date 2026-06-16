به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، یک بار دیگر با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، این توافق را گامی مهم در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه دانست و تأکید کرد که آنکارا از تحقق این توافق که از آن حمایت می‌کرد، خرسند است.

اردوغان روز گذشته پس از نشست هیئت دولت در نهاد ریاست‌جمهوری در بشتپه، در واکنش به توافق میان آمریکا و ایران گفت: «گام بسیار مهمی برای پایان دادن به جنگی که در ۲۸ فوریه با تحریک اسرائیل آغاز شد، برداشته شده است.»

ترکیه نیز بخشی از این بازی هرج و مرج بود اما حتی یک قطره خون از شهروندان ما ریخته نشد

او افزود: «منطقه ما که در نگرانی و اضطراب به سر می‌برد، با این اقدام نفسی تازه کشید. در جریان این بحران که جغرافیای ما نیز بخشی از آن بود، جهان به سمت هرج‌ومرج سوق داده می‌شد، اما حتی یک قطره خون از شهروندان ما ریخته نشد. طرح‌های آنان برای ایجاد برادرکشی و درگیری به نتیجه نرسید.»

تلاش‌ها برای شعله‌ور کردن آتش فتنه و اختلاف میان ترک‌، عرب‌، کرد و فارس‌ ناکام ماند

اردوغان ادامه داد: «تلاش‌ها برای شعله‌ور کردن آتش فتنه و اختلاف میان ترک‌ها، عرب‌ها، کردها و فارس‌ها نیز ناکام ماند. امیدواریم این توافق راه را برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه ما هموار کند.»

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به تلفات انسانی این جنگ گفت: «هزاران غیرنظامی، از جمله کودکان بی‌گناه، در این جنگ بی‌معنا جان خود را از دست دادند. ما معتقدیم پرونده این جنگ اکنون بسته شده است. به نام منطقه خود و همه بشریت، از تحقق این توافق که مورد حمایت ما نیز بود، بسیار خرسند هستیم.»

به عنوان یک عضو ناتو به بازدارندگی و انسجام این ائتلاف کمک می‌کنیم

اردوغان همچنین درباره نشست آینده ناتو سخن گفت و اظهار داشت: «ترکیه از نخستین کشورهایی بوده که به‌طور جدی از مأموریت‌های صلح ناتو حمایت کرده است. ما از یک سو توانمندی‌های دفاعی خود را تقویت می‌کنیم و از سوی دیگر به بازدارندگی و انسجام این ائتلاف کمک می‌کنیم.»

او تأکید کرد: «ترکیه با توانمندی‌های گسترده نظامی، موقعیت راهبردی و میراث تاریخی خود، همچنان به ایفای نقش محوری در ناتو ادامه خواهد داد. تحولات اخیر در منطقه، توجه‌ها و انتظارات از نشست ناتو را افزایش داده است.»

در حالی که اعضای اپوزیسیون درگیر پست ومقام هستند ما با غرور ترکیه را نمایندگی می کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اپوزیسیون سیاسی گفت: «رقبای سیاسی ما روزهای خود را صرف رقابت برای کسب مقام و موقعیت می‌کنند، در حالی که ما برای تبدیل کشورمان به یک بازیگر جهانی تلاش می‌کنیم.»

او افزود: «ما ترکیه را با عزت و غرور در داخل و خارج از کشور نمایندگی کرده، و فارغ از هر شرایطی، در تمامی عرصه‌ها با قاطعیت از منافع ملی خود دفاع خواهیم کرد.»

لازم به یادآوری است، اردوغان روز گذشته نیز پس از توافق میان ایران و آمریکا با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی توافق حاصل‌شده میان آمریکا و ایران را تحول مهمی برای حاکم شدن صلح و آرامش در منطقه توصیف کرد.