۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱

فیدان: توافق ایران و آمریکا برای صلح و ثبات پایدار منطقه مهم است

فیدان: توافق ایران و آمریکا برای صلح و ثبات پایدار منطقه مهم است

سرویس ترکیه - وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، این توافق را مرحله‌ای مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست.

به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی از توافق حاصل‌شده برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران استقبال کرد.

فیدان در این پیام نوشت: «از توافقی که با هدف پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران حاصل شده است، خرسندیم؛ این توافق گامی مهم در مسیر برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه به شمار می‌رود».

وی ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای تکمیلی نیز با رویکردی سازنده ادامه یابد.

وزیر امور خارجه ترکیه با تبریک به طرف‌های توافق و همچنین کشورهای میانجی، به‌ویژه پاکستان و قطر، که در این روند نقش‌آفرینی کرده‌اند، افزود: «برای جلوگیری از هرگونه تلاش جهت تخریب این توافق و همچنین حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای، ضروری است تمامی کشورهای ذی‌ربط با درایت و مسئولیت‌پذیری عمل کنند».

فیدان همچنین تاکید کرد: «ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان از ابتدای این روند حمایت گسترده‌ای از آن به عمل آورده و تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام داده است».

وی در پایان تصریح کرد که ترکیه به حمایت خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح، آرامش و ثبات در منطقه بدون وقفه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 2796339

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