وزرای دفاع ناتو پیش از اجلاس آنکارا گرد هم آمدند؛ توافق ایران و آمریکا در صدر گفتگوها

به گزارش کردپرس، وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل، پایتخت بلژیک، در آخرین نشست خود پیش از برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا که قرار است روزهای ۷ و ۸ جولای برگزار شود، گرد هم آمدند.

مارک روته، دبیرکل ناتو، در آغاز این نشست اعلام کرد که این دیدار آخرین مرحله مهم پیش از اجلاس آنکارا به شمار می‌رود و تصمیم‌های آن می‌تواند چارچوب اصلی مذاکرات رهبران کشورهای عضو را در نشست آینده مشخص کند.

روته گفت یکی از محورهای اصلی مذاکرات، بررسی چگونگی افزایش مسئولیت کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا در حوزه دفاع متعارف است. به گفته او، هدف این است که امنیت ائتلاف به شکلی متوازن‌تر و قدرتمندتر تأمین شود و اعضا سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند.

دبیرکل ناتو با اشاره به افزایش بودجه‌های نظامی در میان اعضای ائتلاف تأکید کرد که طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی در تبدیل این منابع مالی به نیروهای رزمی آماده و ظرفیت‌های دفاعی جدید حاصل شده است.

در این نشست همچنین مسائل امنیتی خارج از اروپا که تأثیر مستقیمی بر امنیت ناتو دارند، مورد بررسی قرار گرفت. روته با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت اعضای ناتو مدت‌هاست بر این موضوع توافق دارند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او مدعی شد که در پی اقدامات اخیر ایالات متحده، ایران بیش از هر زمان دیگری در سال‌های گذشته از دستیابی به چنین هدفی فاصله گرفته است.

دبیرکل ناتو همچنین از توافق اخیر میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت اعضای ائتلاف از افزایش احتمال دستیابی به صلح و کاهش تنش‌ها در پی این توافق خرسند هستند.

موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نیز از دیگر محورهای گفت‌وگوها بود. روته اعلام کرد که کشورهای عضو درباره نقش و مشارکت خود در تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین امنیت عبور و مرور دریایی در این آبراه راهبردی تبادل نظر کرده‌اند.

همزمان با نشست وزیران دفاع ناتو، جلسه «گروه تماس دفاعی اوکراین» نیز برگزار شد و کشورهای مشارکت‌کننده درباره ادامه حمایت‌های نظامی از کی‌یف و ارائه تعهدات جدید در این زمینه گفت‌وگو کردند.

در این نشست، ترکیه با حضور یاشار گولر، وزیر دفاع ملی، نمایندگی شد. گولر علاوه بر شرکت در نشست اصلی وزیران دفاع ناتو و مراسم عکس یادگاری رهبران دفاعی ائتلاف، با شماری از همتایان خود نیز دیدارهای دوجانبه انجام داد.

وزیر دفاع ترکیه در حاشیه این نشست با کاترین ووترین، وزیر دفاع فرانسه، در نمایندگی دائم ترکیه در ناتو دیدار و گفت‌وگو کرد. او همچنین در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین حضور یافت و با دیلان یشیل‌گؤز-زگریوس، وزیر دفاع هلند، درباره مسائل دوجانبه و تحولات امنیتی رایزنی کرد.

اجلاس سران ناتو قرار است اوایل ماه جولای در آنکارا برگزار شود؛ نشستی که در سایه جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و بحث افزایش هزینه‌های دفاعی اعضای ائتلاف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.