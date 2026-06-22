به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در یک تماس تلفنی روابط دوجانبه ترکیه و ایران و همچنین تحولات منطقهای و جهانی را مورد بررسی قرار دادند. اردوغان در این تماس با ابراز خرسندی از توافق حاصلشده میان ایران و آمریکا، بر حمایت ترکیه از روندهای دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به صلح تأکید کرد.
در این تماس، دو طرف مسائل مرتبط با همکاریهای ترکیه و ایران و تحولات جاری در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
اردوغان در جریان این گفتوگو با اشاره به توافق حاصلشده میان ایران و آمریکا، این توافق را «باعث خوشحالی» توصیف کرد و گفت: «از دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا خرسندیم.»
رئیسجمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که آنکارا برای به نتیجه رسیدن این روند از طریق صلح و گفتوگو، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و «ترکیه هرگونه حمایت لازم را برای پایان یافتن این روند با صلح ارائه خواهد داد.»
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