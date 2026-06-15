سرخط خبرهای ۲۵خرداد خبرگزاری کردپرس

تحکیم مواضع نظامی ترکیه و پ.ک.ک در اقلیم کردستان
در حالی که روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه یا (پ.ک.ک) وارد مرحلهای تازه شده، تحولات میدانی در اقلیم کردستان عراق نشان میدهد که دو طرف همزمان با ادامه مذاکرات سیاسی، در حال تقویت و گسترش زیرساختهای نظامی خود هستند؛ وضعیتی که از تداوم بیاعتمادی عمیق میان آنکارا و پ.ک.ک حکایت دارد.
مقاومت ایزدیها در برابر احیای نفوذ احزاب کرد در شنگال
متیو باربر در تحلیلی مفصل مینویسد جامعه ایزدی شنگال دیگر حاضر نیست به ساختار سیاسی پیش از نسلکشی داعش بازگردد و اکنون خواهان مدیریت مستقل، پاسخگویی عاملان فاجعه ۲۰۱۴ و پایان نفوذ احزاب سنتی کردی است.
تعامل با مسئله کردها به سبک احمد الشرع
دولت جدید سوریه در حالی کنترل بخش بزرگی از شرق کشور را دوباره در دست گرفته که بهگفته ناظران، دمشق تلاش میکند ساختار سیاسی و اقتصادی کردها را تضعیف کند، بدون آنکه وارد جنگی گسترده با آنان شود.
گفتوگو تنها راه حل بحران میان ترکیه و پ.ک.ک است
رئیسجمهور کلمبیا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به تجربه روند صلح در کشورش تأکید کرد که مسئله کردها در ترکیه و خاورمیانه تنها از مسیر گفتوگو و راهحلهای سیاسی قابل حل است.
سرخط خبرهای۲۵ خرداد منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.
تحکیم مواضع نظامی ترکیه و پ.ک.ک در اقلیم کردستان
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