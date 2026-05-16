اردوغان: اسرائیل گرفتار توهمات است

به گزارش کرد پرس، رجب طیب اردوغان در بازگشت از قزاقستان با خبرنگاران در هواپیما درباره موضوعاتی از قبیل جنگ علیه ایران و میزبانی ترکیه از نشستهای آتی ناتو و سازمان کشورهای تُرکزبان حرف زد.
رئیسجمهور ترکیه در اظهارنظری درباره جنگ تحمیلی علیه ایران هشدار داد: «اسرائیل میخواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد.»
اردوغان درباره جنگ تحمیلی علیه ایران گفت: «اکنون، یکی از عوامل اصلی ایجاد این بحران، اقدامات تحریکآمیز بیپایان اسرائیل است. اسرائیل که در توهمات و آرمانشهرهای خاصی گرفتار شده است، بارها از طریق این تحریکات نشان داده که برای جاهطلبیهای خود از به آتش کشیدن منطقه ما دریغ نمیکند.»
وی اضافه کرد: «اسرائیل میخواهد این جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد و مه در منطقه ما تشدید شود. اول و مهمتر از همه، خنثی کردن تحریکات اسرائیل و سپس ایجاد یک صلح واقعی، ضروری است.»
رئیسجمهور ترکیه گفت: «ما به عنوان ترکیه، تمام تلاش خود را برای حل این هرج و مرج قبل از تبدیل شدن به وضعیتی پیچیدهتر انجام میدهیم و به انجام آن ادامه خواهیم داد. ما معتقدیم که مشکلات منطقه میتواند توسط کشورهای منطقه حل شود. همه ما باید با هم همکاری کنیم تا تلاشهای خود را برای صلح، ثبات و آرامش افزایش دهیم و این بازیهای خونین را مختل کنیم.»
به روایت اردوغان، «اگر ثبات پایدار در منطقه مد نظر است، همه باید محاسبات کوتاهمدت خود را کنار بگذارند. کشورها باید از حقوق کشور و شهروندان خود دفاع کنند، نه از حقوق شرکتهای بینالمللی یا بازیگران خارجی.»
رئیسجمهور ترکیه در هواپیما به خبرنگاران درباره میزبانی این کشور از نشست آتی سازمان کشورهای تُرکزبان حرف زد.
او گفت: «همه میدانند که پتانسیل جهان کشورهای تُرکزبان از نظر اقتصادی، فرهنگی و استراتژیک بسیار بالاست. ما در تلاشیم تا این پتانسیل را فعال کنیم و در همه زمینهها، به ویژه دیپلماسی، انرژی، تجارت، حمل و نقل، امنیت و دفاع، پیشرفتهای بیشتری داشته باشیم.»
به باور اردوغان، «همان طور که اجداد ما زمانی قدرت مردم تُرکزبان را با صلح و عدالت در سطح جهان تثبیت کردند، ما معتقدیم که امروز، به عنوان کشورهای قوی و مستقل جهان، این را دوباره برقرار خواهیم کرد.»
رئیسجمهور ترکیه درباره میزبانی کشورش از نشست آتی ناتو تصریح کرد: «اجلاس رهبران ناتو که ما هفتم و هشتم جولای (۱۶ و ۱۷ تیر) در آنکارا میزبان آن خواهیم بود، اهمیت حیاتی در تاریخ این اتحاد دارد.»
وی ادامه داد: «تحولات اخیر هم در منطقه ما و هم در جهان، اهمیت اجلاس آنکارا را بیش از پیش افزایش داده است. در آنکارا، ما انتظار داریم تصمیمات مهمی در مورد آینده این اتحاد و شکل آینده معماری امنیت جهانی گرفته شود.»
اردوغان افزود: «دنیای امروز دیگر دنیای قدیمی روزهای تأسیس ناتو نیست. دنیای جدیدی تأسیس شده است و در این دنیای جدید، موضع ناتو بسیار متفاوت است. تهدیدها پیچیدهتر شدهاند، خطرات متنوعتر شدهاند، سیستم جهانی فرسوده شده است؛ به طور خلاصه، جهان تغییرات زیادی کرده است. تقسیم عادلانه بار مسئولیت، همکاری صادقانه و درک مشترک از امنیت در ناتو برای آینده این اتحاد بسیار بسیار مهم است. به عنوان ترکیه، ما آمادهایم تا سهم خود را برای ناتویی مصممتر که در برابر تهدیدها آمادهتر است، انجام دهیم.»
نظر شما