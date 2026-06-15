۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

اردوغان: این توافق گامی مهم برای صلح و ثبات در منطقه است

اردوغان: این توافق گامی مهم برای صلح و ثبات در منطقه است

سرویس ترکیه - رئیس‌جمهور ترکیه با ابراز خرسندی از توافق میان ایران و آمریکا، آن را تحول مهمی برای حاکم شدن آرامش در منطقه توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی توافق حاصل‌شده میان آمریکا و ایران را تحول مهمی برای حاکم شدن صلح و آرامش در منطقه توصیف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این تحول که جهان مدت‌ها در انتظار آن بوده است، زمینه‌ساز برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه شود.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که تا زمان امضای رسمی توافق، باید از هرگونه اظهارنظر، تحریک یا اقدامی که موجب افزایش تنش شود، پرهیز کرد و نسبت به احتمال اقدامات خرابکارانه هوشیار بود.

اردوغان ضمن قدردانی از رهبران ایران و آمریکا برای دستیابی به این نتیجه، از نقش میانجی‌گرانه پاکستان نیز تشکر کرد و حمایت‌های دیپلماتیک قطر و عربستان سعودی از این روند را مورد تقدیر قرار داد.

وی در پایان تاکید کرد که ترکیه همچنان از تمامی تلاش‌ها برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه حمایت خواهد کرد و به مشارکت در راه‌حل‌های پایدار مبتنی بر دیپلماسی و حقوق بین‌الملل ادامه خواهد داد.

کد مطلب 2796338

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