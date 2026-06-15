اردوغان: این توافق گامی مهم برای صلح و ثبات در منطقه است

به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی توافق حاصلشده میان آمریکا و ایران را تحول مهمی برای حاکم شدن صلح و آرامش در منطقه توصیف کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این تحول که جهان مدتها در انتظار آن بوده است، زمینهساز برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه شود.
رئیسجمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که تا زمان امضای رسمی توافق، باید از هرگونه اظهارنظر، تحریک یا اقدامی که موجب افزایش تنش شود، پرهیز کرد و نسبت به احتمال اقدامات خرابکارانه هوشیار بود.
اردوغان ضمن قدردانی از رهبران ایران و آمریکا برای دستیابی به این نتیجه، از نقش میانجیگرانه پاکستان نیز تشکر کرد و حمایتهای دیپلماتیک قطر و عربستان سعودی از این روند را مورد تقدیر قرار داد.
وی در پایان تاکید کرد که ترکیه همچنان از تمامی تلاشها برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه حمایت خواهد کرد و به مشارکت در راهحلهای پایدار مبتنی بر دیپلماسی و حقوق بینالملل ادامه خواهد داد.
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