KCK از فراخوان بافل طالبانی برای تقویت وحدت ملی کُردها حمایت کرد

به گزارش کردپرس، کمیته روابط خارجی KCK با انتشار بیانیهای ضمن استقبال از فراخوان بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کُردستان (YNK)، برای تقویت وحدت ملی کُردها، تأکید کرد که تحولات جاری منطقه بیش از هر زمان دیگری ضرورت گفتوگو، همگرایی و همکاری میان نیروهای سیاسی و اجتماعی کُرد را برجسته کرده است.
در این بیانیه، خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین کانونهای تحولات سیاسی جهان توصیف شده و آمده است که ساختار سیاسی شکلگرفته در منطقه طی یک قرن گذشته نتوانسته پاسخگوی بسیاری از مسائل و چالشهای موجود باشد. به باور نویسندگان بیانیه، تداوم بحرانها و تنشهای منطقهای نشان میدهد که رویکردهای مبتنی بر مداخله خارجی یا حفظ وضعیت موجود، به تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار نیستند.
KCK در ادامه با اشاره به جایگاه کُردها در تحولات منطقه، تأکید کرده است که در مقاطع مختلف تاریخی، بازیگران منطقهای و بینالمللی از مسئله کُردها در چارچوب منافع و معادلات سیاسی خود استفاده کردهاند. در این بیانیه آمده است که حل پایدار مسائل منطقه، از جمله به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کُردها، میتواند نقش مهمی در کاهش بحرانهای موجود ایفا کند.
در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت مشارکت فعال کُردها در روندهای سیاسی و دموکراتیک منطقه تأکید شده و آمده است که اتکا به ظرفیتهای داخلی، توسعه نهادهای دموکراتیک و گسترش همکاری میان نیروهای مختلف کُرد، میتواند زمینهساز ایفای نقش مؤثرتر آنان در آینده خاورمیانه باشد.
KCK همچنین اتحاد ملی را یکی از مهمترین اولویتهای کنونی جامعه کُرد دانسته و تأکید کرده است که تحولات جاری در منطقه، بیش از هر زمان دیگری ضرورت همکاری و همگرایی میان جریانهای سیاسی و اجتماعی کُرد را آشکار میکند. در این بیانیه، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» که از سوی عبدالله اوجالان مطرح شده، یکی از محورهای مهم در مسیر تقویت همگرایی و گفتوگوی میان نیروهای کُرد توصیف شده است.
در ادامه، فراخوان بافل طالبانی در سالگرد تأسیس اتحادیه میهنی کُردستان (YNK) برای تقویت وحدت ملی، اقدامی مهم و قابل توجه ارزیابی شده است. KCK ضمن استقبال از این ابتکار، اعلام کرده که تحقق همکاری و همگرایی میان جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی کُرد، نیازمند تلاش مشترک و مشارکت همه طرفهاست.
این بیانیه همچنین به فعالیتها و رایزنیهای جاری میان احزاب و نهادهای مختلف کُردستان اشاره کرده و بر ضرورت تسریع گفتوگوها و تلاشها برای تقویت همکاریهای مشترک تأکید دارد.
در بخش پایانی، KCK با اشاره به مطالبات گسترده در میان بخشهای مختلف جامعه کُرد برای تقویت وحدت ملی، از احزاب سیاسی، سازمانهای مدنی، جنبشهای زنان و جوانان، روشنفکران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در کُردستان ایران، عراق، ترکیه و سوریه خواسته است در ابتکارها و فعالیتهایی که به گسترش همکاری و همگرایی میان کُردها کمک میکند، مشارکت فعال داشته باشند.
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