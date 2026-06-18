راه اندازی نخستین دبستان دوزبانه کردی ـ آلمانی در برلین

به گزارش کردپرس، اتحادیه خانوادههای کردستانی در آلمان (یکمال/YEKMAL) از برنامهریزی برای افتتاح نخستین دبستان دوزبانه کردی ـ آلمانی در برلین خبر داد؛ مدرسهای که قرار است از سال تحصیلی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز کند.
اتحادیه خانوادههای کردستانی در آلمان (یکمال) در حال برداشتن گام تازهای برای گسترش آموزش زبان کردی در این کشور است. این نهاد اعلام کرده که در برلین، پایتخت آلمان که بیش از ۱۰۰ هزار کرد در آن زندگی میکنند، یک دبستان دوزبانه کردی ـ آلمانی تأسیس خواهد کرد.
این مدرسه به نام «رضا باران»، آموزگار و فعال سیاسی کرد که در سال ۲۰۲۰ در برلین درگذشت، نامگذاری خواهد شد. مسئولان یکمال اعلام کردهاند که مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه دریافت شده و بخش عمدهای از مقدمات راهاندازی مدرسه نیز به پایان رسیده است. پیشبینی میشود این مرکز آموزشی از سال تحصیلی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ آغاز به کار کند.
دانشآموزان این مدرسه همانند سایر مدارس آلمان از آموزش رسمی برخوردار خواهند شد و پس از پایان دوره ابتدایی میتوانند تحصیل خود را در مقاطع بالاتر ادامه دهند.
گونای داریجی، رئیس اتحادیه خانوادههای کردستانی در آلمان (یکمال)، با اشاره به فعالیتهای این نهاد برای حفظ و توسعه زبان کردی گفت: «زبان، فرهنگ، هویت و هنر نقش اساسی در حفظ موجودیت یک جامعه دارند. ما در سال ۲۰۱۴ نخستین مهدکودک دوزبانه کردی ـ آلمانی را در برلین افتتاح کردیم و دومین مهدکودک نیز در سال ۲۰۱۸ آغاز به کار کرد. امروز بسیاری از خانوادهها نیز زبان کردی را یاد گرفتهاند و در خانه به زبان مادری خود صحبت میکنند.»
او افزود استقبال گسترده خانوادهها از این طرحها، زمینه تصمیم برای تأسیس یک دبستان دوزبانه را فراهم کرده است.
داریجی با تأکید بر اینکه زبان تنها به صحبت کردن و فهمیدن محدود نمیشود، گفت: «آموزش، خواندن و نوشتن به یک زبان نیز به همان اندازه اهمیت دارد. مدارس نقش اساسی در این زمینه دارند و مدرسه ما میتواند سهم بزرگی در تقویت جایگاه زبان کردی ایفا کند.»
به گفته او، هدف این پروژه ارائه آموزش برابر به دو زبان کردی و آلمانی از پایه اول تا ششم ابتدایی است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده این روند تا مقطع دبیرستان نیز گسترش یابد.
رئیس اتحادیه خانوادههای کردستانی در آلمان در پایان گفت: «میخواهیم کار را در مقیاسی کوچک آغاز کنیم و سپس گامبهگام آن را توسعه دهیم. امیدواریم این مدرسه به الگویی برای آموزش زبان کردی در آلمان و اروپا تبدیل شود.»
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