اوجالان: تلاش برای وحدت دموکراتیک کُردها وظیفه همه ما است

به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، در پیامی به بیست‌وچهارمین مجمع عمومی کنگره ملی کردستان (KNK) با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو، مذاکره و همگرایی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی کرد، اعلام کرد که تقویت جست‌وجوی وحدت دموکراتیک کردها، حفاظت از دستاوردهای ملی و تحکیم ارزش‌های جامعه دموکراتیک، مسئولیتی مشترک بر دوش همه کردهاست.

متن این پیام به شرح زیر است:

«میهن‌دوستان گرامی، نمایندگان محترم و مهمانان ارجمند؛

در آغاز، بیست‌وچهارمین مجمع عمومی KNK را صمیمانه درود می‌گویم و بیست‌وهفتمین سالگرد تأسیس این نهاد و برگزاری این گردهمایی ارزشمند را تبریک می‌گویم. من نیز به سهم خود در شکل‌گیری کنگره ملی کردستان (KNK) نقش داشته و از تأسیس آن حمایت کرده‌ام. حتی در شرایط زندان نیز تا حد امکان فعالیت‌های شما را دنبال کرده و در مقاطع مختلف دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در اختیار شما قرار داده‌ام.

هر بحث و تلاشی که پیرامون آینده مردم کرد، وحدت ملی، حقوق دموکراتیک و اراده مشترک آنان صورت گیرد، جایگاهی مهم در مسیر تاریخی ملت ما دارد.

امروز مردم کرد از یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود عبور می‌کنند. کردها که طی قرن‌ها با سیاست‌های انکار، نابودی، تجزیه و محرومیت از جایگاه سیاسی و حقوقی مواجه بوده‌اند، با پرداخت هزینه‌های سنگین توانسته‌اند اراده خود برای آزادی را حفظ کنند، ظرفیت سیاسی خود را گسترش دهند و به یکی از مهم‌ترین نیروهای اجتماعی خاورمیانه تبدیل شوند. دیگر نمی‌توان از معادله‌ای در خاورمیانه سخن گفت که در آن کردها نادیده گرفته شوند یا اراده آنان به حساب نیاید.

این واقعیت، مسئولیت‌های تازه‌ای را نیز پیش روی کردها قرار می‌دهد. پیش از هر چیز، توسعه فرهنگ گفت‌وگو، مذاکره و همکاری میان کردها یک وظیفه تاریخی است. وحدت ملی کردها هدفی نیست که یک جریان سیاسی، حزب یا گروه به تنهایی بتواند آن را محقق کند. این وحدت تنها با تلاش مشترک همه نیروهای سیاسی کرد، روشنفکران، زنان، جوانان و سایر پویایی‌های اجتماعی جامعه کردستان قابل تحقق است.

وحدت دموکراتیک میان کردها به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای گردهم آمدن این تفاوت‌ها بر بستری دموکراتیک است. هدف، تک‌صدایی نیست؛ بلکه ایجاد اراده‌ای مشترک درباره مسائل ملی است. اتخاذ موضعی مشترک در موضوعات اساسی مرتبط با منافع مردم کرد، جلوگیری از استفاده از کردها علیه یکدیگر و حفاظت از دستاوردهای ملی با تکیه بر آگاهی و مسئولیت جمعی، باید از اصول بنیادین این وحدت باشد.

از این رو، توسعه یک روند فراگیر گفت‌وگو و مذاکره میان کردها اهمیت فراوانی دارد. راه عبور از دلخوری‌ها و اختلافات گذشته، نه از مسیر تقابل و درگیری، بلکه از طریق گفت‌وگو، تبادل نظر و یافتن راه‌حل‌های مشترک می‌گذرد. ایده برگزاری یک کنگره ملی دموکراتیک نیز باید به‌عنوان نمود سازمان‌یافته و نهادی این نیاز مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، آینده مردم کرد تنها به وحدت ملی وابسته نیست، بلکه با مفهوم جامعه دموکراتیک نیز پیوندی مستقیم دارد. رویکرد جامعه دموکراتیک بر این اصل استوار است که مسائل نه از راه جنگ و خشونت، بلکه از طریق سیاست، حقوق و مذاکره دموکراتیک حل‌وفصل شوند. این رویکرد از برابری ملت‌ها، دموکراسی محلی، سازمان‌یابی آزاد و همزیستی مشترک دفاع می‌کند.

انتخاب تاریخی پیش روی مردم کرد صرفاً به بحث درباره جایگاه سیاسی یا حقوقی آنان محدود نمی‌شود. مسئله اساسی این است که چه نوع زندگی اجتماعی و چه الگویی از جامعه باید ساخته شود. نگاه جامعه دموکراتیک، آزادی مردم ما را در پیوند با آزادی سایر ملت‌ها تعریف می‌کند و به جای تقابل، همزیستی مشترک و به جای جدایی، همگرایی دموکراتیک را هدف قرار می‌دهد.

آنچه امروز به آن نیاز داریم، روحیه‌ای نیرومند از وحدت ملی در میان کردها، همبستگی دموکراتیک با ملت‌های خاورمیانه و چشم‌اندازی مشترک برای آینده‌ای مبتنی بر آزادی است. از همین رو، گسترش تلاش برای وحدت دموکراتیک کردها، حفاظت از دستاوردهای ملی و تقویت ارزش‌های جامعه دموکراتیک، مسئولیتی مشترک بر عهده همه ماست.

با این احساس و اندیشه، بار دیگر به شرکت‌کنندگان این نشست درود می‌فرستم و امیدوارم مباحث و نتایج این مجمع در خدمت وحدت، آزادی و آینده دموکراتیک مردم ما قرار گیرد.

برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و با احترام به تمامی شرکت‌کنندگان درود می‌فرستم.

عبدالله اوجالان

امرالی – ۱ ژوئن ۲۰۲۶»