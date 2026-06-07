سرخط خبرهای ۱۷خرداد خبرگزاری کردپرس

سه چالش بزرگ کردهای سوریه

به گفته مدیر انستیتو صلح کردی،همزمان با ادغام تدریجی شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت انتقالی، کردها با سه چالش همزمان؛ حذف تدریجی زبان و هویت کردی، محدود شدن نقش زنان در ساختار قدرت و افزایش کنترل دمشق بر منابع اقتصادی منطقه روبه‌رو شده‌اند.



اوجالان: تلاش برای وحدت دموکراتیک کُردها وظیفه همه ما است

عبدالله اوجالان در پیامی به مناسبت برگزاری بیست‌وچهارمین مجمع عمومی کنگره ملی کردستان (KNK) خواستار مذاکره و همگرایی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی کرد و حفاظت از دستاوردهای ملی از سوی همه کردها شد.



استقبال تام باراک از تحویل سلاح گروه‌های مسلح عراقی به دولت

تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، از تصمیم برخی گروه‌های مسلح عراقی برای تحویل سلاح‌های خود به دولت استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر تشکیل «دولت جدید عراق» دانست.



بدون آزادی اوجالان، روند صلح پیش نخواهد رفت

سوزدار اوستا، عضو شورای ریاست مشترک KCK، با تأکید بر اینکه حل مسئله کُرد بدون نقش‌آفرینی مستقیم عبدالله اوجالان ممکن نیست، خواستار تصویب قوانین لازم برای آزادی فیزیکی و فعالیت سیاسی او شد و هشدار داد که ادامه تعلل دولت، بی‌اعتمادی نسبت به روند صلح را عمیق‌تر می‌کند.