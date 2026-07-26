زبیر آیدار خواستار نمایندگی کردها در سازمان ملل و تدوین راهبرد مشترک شد

به گزارش کردپرس، در نشستی در سوئیس با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان مدنی، تحولات سیاسی خاورمیانه و پیامدهای آن برای کردها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زبیر آیدار، عضو شورای اجرایی KCK، در سخنانی با اشاره به شرایط پیچیده و در عین حال متغیر مناطق کردنشین گفت: «در جغرافیای کردستان هم‌زمان با فرصت‌های تازه، تهدیدهای جدی نیز در حال شکل‌گیری است.» او تأکید کرد که این وضعیت ایجاب می‌کند نیروهای سیاسی کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سمت برگزاری یک کنفرانس ملی حرکت کنند.

آیدار در ادامه افزود که چنین کنفرانسی باید زمینه‌ساز شکل‌گیری یک رویکرد واحد در حوزه‌های کلیدی از جمله سیاست، راهبرد، دفاع و دیپلماسی باشد. او این ضرورت را «مسئولیتی تاریخی برای همه طرف‌های سیاسی کرد» توصیف کرد و گفت بدون هماهنگی و انسجام، امکان مدیریت تحولات منطقه‌ای وجود نخواهد داشت.

درخواست نمایندگی کردها در سازمان ملل

آیدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم کرد به‌طور مستقیم در سازمان ملل متحد نمایندگی ندارند، تأکید کرد: «کردها نیز باید همانند دیگر ملت‌ها با هویت و جایگاه مستقل خود در نهادهای بین‌المللی حضور داشته باشند.» او این موضوع را یکی از مطالبات اساسی و دیرینه ملت کرد دانست.

وی همچنین با یادآوری تصمیم کنگره ملی کردستان در ماه ژوئن گفت: «ما از این تصمیم حمایت می‌کنیم و برای اجرایی شدن آن آمادگی کامل برای همکاری داریم.» آیدار از تمامی نیروهای سیاسی و همچنین جامعه کرد خواست تا برای تحقق این هدف مشترک تلاش کنند و آن را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند.

در پایان این نشست نیز شرکت‌کنندگان بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای تقویت وحدت ملی، تدوین راهبرد مشترک، حفاظت از دستاوردهای سیاسی و اجتماعی کردها و همچنین طرح منسجم مطالبات آنان در سطح بین‌المللی تأکید کردند. آنان همچنین بر این نکته پافشاری کردند که بدون همگرایی سیاسی و ایجاد سازوکارهای مشترک، امکان تثبیت دستاوردهای کردها در شرایط کنونی منطقه دشوار خواهد بود.