۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۶

سرکنسول عراق:

راه‌آهن کرمانشاه _ بغداد، نقش مهمی در تردد زائران خواهد داشت

راه‌آهن کرمانشاه _ بغداد، نقش مهمی در تردد زائران خواهد داشت

سرویس کرمانشاه _ سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به توافق‌های انجام‌شده میان ۲ کشور برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: تفاهم‌نامه‌های همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برای اتصال شبکه ریلی ۲ کشور امضا شده و این طرح نقش مهمی در تسهیل انتقال زائران عتبات عالیات خواهد داشت.

به گزارش کردپرس؛ سعودن الساعدی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پایانه مرزی خسروی با اشاره به تمهیدات امنیتی عراق برای برگزاری راهپیمایی اربعین اظهار کرد: هر سال یک نقشه امنیتی گسترده برای مراسم اربعین تدوین و اجرا می‌شود و با وجود حضور میلیونی زائران، نیروهای امنیتی عراق با آمادگی کامل امنیت مسیرهای تردد و اماکن زیارتی را تأمین می‌کنند.

وی افزود: شمار زائران اربعین هر سال افزایش می‌یابد و این اجتماع عظیم حتی از برخی تجمع‌های بزرگ مذهبی جهان مانند حج نیز گسترده‌تر است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و حضور نیروهای امنیتی، هیچ‌گونه نگرانی برای زائران وجود ندارد.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با بیان اینکه راهپیمایی اربعین تنها یک زیارت نیست، گفت: این مراسم بزرگ، نماد پیوند تاریخی، فرهنگی و دینی ملت‌های ایران و عراق است و هر سال روابط ۲ کشور را عمیق‌تر و مستحکم‌تر می‌کند.

الساعدی افزود: میلیون‌ها عاشق اهل بیت (ع) با شوق زیارت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) راهی عراق می‌شوند و این حضور گسترده، یاد و پیام نهضت عاشورا را زنده نگه می‌دارد.

وی با اشاره به همکاری مشترک ۲ کشور در خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق توسعه زیرساخت‌های مرزی و ارتقای خدمات را یک مسوولیت مشترک می‌دانند و به همین دلیل هر سال امکانات جدیدی در مرزها ایجاد می‌شود.

سرکنسول عراق در کرمانشاه ادامه داد: امروز نسبت به سال‌های گذشته شاهد پیشرفت چشمگیر زیرساخت‌ها، مسیرهای ارتباطی و امکانات رفاهی در مرزهای ۲ کشور هستیم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

الساعدی با تأکید بر مهمان‌نوازی مردم عراق گفت: مردم عراق پیش از آنکه در خانه‌های خود را به روی زائران ایرانی باز کنند، دل‌های خود را به روی آنان گشوده‌اند و خدمت به زائران امام حسین (ع) را افتخار بزرگی برای خود می‌دانند.

وی افزود: در سراسر عراق، همه شهرها، اقوام و طوایف از زائران ایرانی استقبال می‌کنند و هیچ تفاوتی میان آنان قائل نیستند، زیرا همه زائران، میهمانان حضرت سیدالشهدا (ع) هستند.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با بیان اینکه روابط ۲ کشور از سطح روابط سیاسی فراتر رفته است، گفت: امروز ایران و عراق روابطی برادرانه دارند و این پیوند هر سال با برگزاری راهپیمایی اربعین مستحکم‌تر می‌شود.

وی افزود: نگاه ۲ ملت به آینده است و گذشته، جنگ‌ها و اختلافات جای خود را به همکاری، همدلی و برادری داده است.

الساعدی با اشاره به توصیه‌های مرجع عالیقدر آیت الله سیستانی گفت: ایشان همواره بر تکریم و خدمت به زائران امام حسین (ع) تأکید کرده و این توصیه‌ها به یک فرهنگ عمومی در عراق تبدیل شده است؛ از این رو مردم و مسوولان عراق با تمام توان در خدمت زائران هستند.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به توافق‌های انجام‌شده میان ۲ کشور برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: تفاهم‌نامه‌های همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برای اتصال شبکه ریلی ۲ کشور امضا شده و این طرح نقش مهمی در تسهیل انتقال زائران عتبات عالیات خواهد داشت.

الساعدی افزود: با بهره‌برداری از این مسیر ریلی در سال‌های آینده، استان کرمانشاه به یکی از مهم‌ترین کانون‌های عبور زائران ایرانی به عراق تبدیل خواهد شد و مرز بین‌المللی خسروی نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های اعزام زائران به عتبات عالیات، جایگاه راهبردی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: آینده روشنی در انتظار استان کرمانشاه و مرزهای آن است و با راه‌اندازی این مسیر ریلی، این منطقه شاهد شکوفایی و رونق گسترده در حوزه تردد زائران، حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی خواهد بود.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با تمجید از روحیه مردم ایران گفت: ملت ایران، ملتی صبور، مقاوم و استوار است و این ویژگی را در شرایط سخت نیز به خوبی نشان داده است.

سعودن الساعدی افزود: با وجود همه فشارها و تهدیدهایی که علیه ایران وجود داشته، مردم این کشور همواره با وحدت، صبر و پایداری از کشور خود حمایت کرده‌اند و همین روحیه، عامل موفقیت و پیروزی آنان در برابر چالش‌ها بوده است.

وی همچنین با اشاره به صبر و بردباری مردم ایران اظهار کرد: آنچه بیش از همه در ایرانیان توجه مرا جلب کرده، روحیه استقامت و شکیبایی آنان است؛ ویژگی ارزشمندی که در فرهنگ این ملت ریشه دارد و همواره موجب پایداری آنان در برابر دشواری‌ها شده است.

کد مطلب 2797781

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