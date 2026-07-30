به گزارش کردپرس؛ سعودن الساعدی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پایانه مرزی خسروی با اشاره به تمهیدات امنیتی عراق برای برگزاری راهپیمایی اربعین اظهار کرد: هر سال یک نقشه امنیتی گسترده برای مراسم اربعین تدوین و اجرا می‌شود و با وجود حضور میلیونی زائران، نیروهای امنیتی عراق با آمادگی کامل امنیت مسیرهای تردد و اماکن زیارتی را تأمین می‌کنند.

وی افزود: شمار زائران اربعین هر سال افزایش می‌یابد و این اجتماع عظیم حتی از برخی تجمع‌های بزرگ مذهبی جهان مانند حج نیز گسترده‌تر است، اما با برنامه‌ریزی دقیق و حضور نیروهای امنیتی، هیچ‌گونه نگرانی برای زائران وجود ندارد.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با بیان اینکه راهپیمایی اربعین تنها یک زیارت نیست، گفت: این مراسم بزرگ، نماد پیوند تاریخی، فرهنگی و دینی ملت‌های ایران و عراق است و هر سال روابط ۲ کشور را عمیق‌تر و مستحکم‌تر می‌کند.

الساعدی افزود: میلیون‌ها عاشق اهل بیت (ع) با شوق زیارت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) راهی عراق می‌شوند و این حضور گسترده، یاد و پیام نهضت عاشورا را زنده نگه می‌دارد.

وی با اشاره به همکاری مشترک ۲ کشور در خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق توسعه زیرساخت‌های مرزی و ارتقای خدمات را یک مسوولیت مشترک می‌دانند و به همین دلیل هر سال امکانات جدیدی در مرزها ایجاد می‌شود.

سرکنسول عراق در کرمانشاه ادامه داد: امروز نسبت به سال‌های گذشته شاهد پیشرفت چشمگیر زیرساخت‌ها، مسیرهای ارتباطی و امکانات رفاهی در مرزهای ۲ کشور هستیم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

الساعدی با تأکید بر مهمان‌نوازی مردم عراق گفت: مردم عراق پیش از آنکه در خانه‌های خود را به روی زائران ایرانی باز کنند، دل‌های خود را به روی آنان گشوده‌اند و خدمت به زائران امام حسین (ع) را افتخار بزرگی برای خود می‌دانند.

وی افزود: در سراسر عراق، همه شهرها، اقوام و طوایف از زائران ایرانی استقبال می‌کنند و هیچ تفاوتی میان آنان قائل نیستند، زیرا همه زائران، میهمانان حضرت سیدالشهدا (ع) هستند.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با بیان اینکه روابط ۲ کشور از سطح روابط سیاسی فراتر رفته است، گفت: امروز ایران و عراق روابطی برادرانه دارند و این پیوند هر سال با برگزاری راهپیمایی اربعین مستحکم‌تر می‌شود.

وی افزود: نگاه ۲ ملت به آینده است و گذشته، جنگ‌ها و اختلافات جای خود را به همکاری، همدلی و برادری داده است.

الساعدی با اشاره به توصیه‌های مرجع عالیقدر آیت الله سیستانی گفت: ایشان همواره بر تکریم و خدمت به زائران امام حسین (ع) تأکید کرده و این توصیه‌ها به یک فرهنگ عمومی در عراق تبدیل شده است؛ از این رو مردم و مسوولان عراق با تمام توان در خدمت زائران هستند.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به توافق‌های انجام‌شده میان ۲ کشور برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: تفاهم‌نامه‌های همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برای اتصال شبکه ریلی ۲ کشور امضا شده و این طرح نقش مهمی در تسهیل انتقال زائران عتبات عالیات خواهد داشت.

الساعدی افزود: با بهره‌برداری از این مسیر ریلی در سال‌های آینده، استان کرمانشاه به یکی از مهم‌ترین کانون‌های عبور زائران ایرانی به عراق تبدیل خواهد شد و مرز بین‌المللی خسروی نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های اعزام زائران به عتبات عالیات، جایگاه راهبردی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: آینده روشنی در انتظار استان کرمانشاه و مرزهای آن است و با راه‌اندازی این مسیر ریلی، این منطقه شاهد شکوفایی و رونق گسترده در حوزه تردد زائران، حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی خواهد بود.

سرکنسول عراق در کرمانشاه با تمجید از روحیه مردم ایران گفت: ملت ایران، ملتی صبور، مقاوم و استوار است و این ویژگی را در شرایط سخت نیز به خوبی نشان داده است.

سعودن الساعدی افزود: با وجود همه فشارها و تهدیدهایی که علیه ایران وجود داشته، مردم این کشور همواره با وحدت، صبر و پایداری از کشور خود حمایت کرده‌اند و همین روحیه، عامل موفقیت و پیروزی آنان در برابر چالش‌ها بوده است.

وی همچنین با اشاره به صبر و بردباری مردم ایران اظهار کرد: آنچه بیش از همه در ایرانیان توجه مرا جلب کرده، روحیه استقامت و شکیبایی آنان است؛ ویژگی ارزشمندی که در فرهنگ این ملت ریشه دارد و همواره موجب پایداری آنان در برابر دشواری‌ها شده است.