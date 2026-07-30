به گزارش کردپرس، روزنامه لبنانی «الاخبار» در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به گروههای مسلح عراق نوشت این گروهها در حال بررسی گزینههای پاسخ نظامی هستند و احتمال دارد ظرف ۷۲ ساعت آینده به حملات اخیر آمریکا و عربستان واکنش میدانی نشان دهند.
این گزارش پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد با هماهنگی عربستان، مواضع، انبارهای تسلیحات و مراکز لجستیکی گروههای مسلح عراقی را هدف قرار داده است. واشنگتن این گروهها را مسئول حملات اخیر به تأسیسات انرژی عربستان و پایگاههای نیروهای آمریکایی میداند.
در مقابل، حشد الشعبی اعلام کرد در این حملات دستکم ۲۰ نفر از نیروهایش کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
به دنبال این حملات، شورای امنیت ملی عراق به ریاست نخستوزیر علی الزیدی تشکیل جلسه اضطراری داد و ضمن محکوم کردن نقض حاکمیت عراق، وزارت خارجه را مأمور پیگیری حقوقی این حملات در مجامع بینالمللی کرد.
این شورا همچنین بر ادامه برنامه انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه تأکید کرد.
الاخبار به نقل از یکی از فرماندهان گروههای مسلح نوشت که بیانیههای محکومیت دولت عراق برای این گروهها کافی نیست و پاسخ نظامی «قطعی» خواهد بود. به گفته این فرمانده، اگر شرایط میدانی ایجاب کند، عربستان نیز ممکن است در فهرست اهداف قرار گیرد.
این فرمانده همچنین مدعی شد گروههای مسلح عراق در حال هماهنگی با دیگر اعضای «محور مقاومت» از جمله جنبش انصارالله یمن برای تعیین نحوه پاسخ هستند.
وی هشدار داد در صورت اثبات هماهنگی امنیتی میان دولت عراق و واشنگتن، این کشور با بحرانی داخلی روبهرو خواهد شد.
در همین حال، حامد کعبی، از فرماندهان کتائب سیدالشهدا، تأکید کرد خون کشتهشدگان «بیپاسخ نخواهد ماند» و آمریکا از این حملات «پشیمان خواهد شد».
او همچنین از احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا و عربستان در صورت تداوم حملات سخن گفت.
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