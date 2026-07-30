ارتش عراق: هیچ مدرکی درباره حمله از خاک عراق به عربستان وجود ندارد

به گزارش کردپرس، صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد تاکنون هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد حمله‌ای از خاک عراق علیه کشورهای همسایه، از جمله عربستان سعودی، انجام شده باشد.



وی گفت نهادهای امنیتی عراق در حال تدوین یک طرح امنیتی جامع برای جلوگیری از تکرار تجاوزها و حفظ حاکمیت کشور هستند.



نعمان تأکید کرد که تنها نیروهای امنیتی رسمی مسئول پرونده امنیتی عراق هستند و دولت اجازه وجود هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانونی را نخواهد داد.



وی همچنین سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، به مقر حشد الشعبی و دریافت گزارش درباره حملات اخیر به مواضع این نیرو در چند استان را نشانه جایگاه حشد الشعبی به‌عنوان بخشی از ساختار رسمی دفاعی عراق دانست.



سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح از طرف‌هایی که مدعی انجام حملات از داخل خاک عراق هستند خواست اسناد و مدارک خود را ارائه کنند و افزود: تاکنون هیچ طرفی مدرکی که این ادعا را ثابت کند، ارائه نکرده است.



او در پایان تأکید کرد که دولت عراق نه اقدامات خودسرانه از داخل کشور را می‌پذیرد و نه نقض حاکمیت عراق از خارج از مرزها را.