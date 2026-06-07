بایک و قاراییلان: از این پس نباید هیچ نیروی کُردی علیه نیروی کُرد دیگری وارد درگیری شود

به گزارش کردپرس، جمیل بایک، رئیس مشترک شورای اجرایی KCK، و مراد قاراییلان، عضو فرماندهی مرکزی HPG، با ارسال پیام مشترکی به بیستوچهارمین مجمع عمومی KNK، ارزیابی خود از تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه و وضعیت کُردها در منطقه را مطرح کردند. در این پیام، ضمن تأکید بر اهمیت اتحاد ملی، نقش روندهای سیاسی جاری در کُردستان ترکیه، وضعیت کُردستان ایران، تحولات کُردستان سوریه و شرایط سیاسی کُردستان عراق مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت تدوین راهبردی مشترک برای مواجهه با تحولات پیشرو تأکید شده است.
در این پیام که با عبارت «به هیئترئیسه مجمع عمومی و تمامی اعضای مجمع با احترام درود میگوییم و برای شما در انجام مسئولیتهایتان آرزوی موفقیت داریم» آغاز شده، آمده است:
«به مناسبت تأیید عضویتمان در مجمع عمومی پیشین، مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز میکنیم. همانطور که میدانید، به دلیل شرایط موجود امکان حضور ما در مجمع عمومی فراهم نیست. با این حال، مایلیم تأکید کنیم که برای انجام هر آنچه در توان داریم در راستای فعالیتهای این نهاد ملی، آمادگی کامل داریم.
هیئترئیسه محترم و اعضای گرامی،
امروز خاورمیانه در حال گذر از دورهای پرتنش و سرنوشتساز است. به باور ما، روندهای جاری در منطقه در راستای بازتعریف نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی آن پیش میروند. ساختار سیاسیای که حدود یک قرن پیش شکل گرفت، بر مبنای تقسیمبندیهای موجود و نادیده گرفتن مسئله کُردستان بنا شده بود، اما امروز این ساختار با چالشها و پرسشهای جدی روبهرو است.
بهویژه جنگ جاری میان ایران و آمریکا و اسرائیل، شرایط و فرصتهای جدیدی را برای تمامی مردم ایران و همچنین جامعه کُرد در کُردستان ایران ایجاد کرده است. ما به عنوان کُردها در این جنگ در کنار هیچیک از طرفهای درگیر قرار نداریم. با این حال، اگر تحولات کنونی زمینهساز فرصتهای سیاسی و اجتماعی جدیدی شود، بدون تردید جامعه کُرد در کُردستان ایران نیز از این فرصتها تأثیر خواهد پذیرفت.
ما بر این باوریم که تحولات کُردستان ایران میتواند نهتنها بر ساختار سیاسی شکلگرفته در یک قرن اخیر، بلکه بر ترتیبات تاریخی قدیمیتر نیز تأثیرگذار باشد... با این حال، به نظر میرسد که هنوز یک اتحاد واقعی و پایدار به طور کامل شکل نگرفته است. امید ما این است که این توافق به همکاری و همگرایی گستردهتر و مؤثرتری منجر شود...
هم خطرات و هم فرصتها وجود دارند
این وضعیت تنها به کُردستان ایران محدود نمیشود، بلکه امروز در کُردستان سوریه نیز قابل مشاهده است. توافق ۲۹ ژانویه که پس از رویدادها و درگیریهای ۶ ژانویه ۲۰۲۶ حاصل شد، بخشی از دستاوردهای موجود را حفظ کرده است. با این حال، اینکه دولت دمشق و بازیگران حامی آن تا چه اندازه به اجرای مفاد این توافق پایبند خواهند ماند، همچنان نامشخص است.
در حال حاضر، تلاشهایی برای محدود کردن یا کاهش اثرگذاری این توافق مشاهده میشود. در مجموع، وضعیت سوریه همچنان در مرحلهای گذار قرار دارد و چشمانداز تحولات آینده بهطور کامل روشن نیست. مشخص نیست که در آینده چه تحولاتی در سوریه و کُردستان سوریه رخ خواهد داد. از این رو، شرایط موجود هم میتواند با مخاطراتی همراه باشد و هم زمینهساز فرصتهای مهمی شود.
در کُردستان عراق نیز حدود یک سال و نیم پیش انتخابات برگزار شد، اما تاکنون دولت جدید تشکیل نشده است. همچنین هنوز توافق جامعی میان طرفهای اصلی حاصل نشده است. باید توجه داشت که دستاوردهای موجود در کُردستان عراق نیز قطعی و دائمی نیستند و در چارچوب تحولات گسترده منطقه، با چالشهایی روبهرو هستند.
در این چارچوب، روند جاری در کُردستان ترکیه برای سراسر کُردستان از اهمیت ویژهای برخوردار است. همانطور که میدانید، طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ دولت ترکیه با حمایت ناتو، عراق و برخی محافل کُرد تلاش کرد از طریق اقدامات امنیتی و نظامی، PKK را تضعیف کند. این دوره با درگیریهای گسترده و هزینههای سنگین همراه بود. با این حال، دولت ترکیه نتوانست از طریق ابزارهای نظامی به اهداف خود دست یابد.
در این میان، مقاومت در زندان امرالی و همچنین مقاومت نیروهای PKK نقش مهمی در تداوم این روند ایفا کرد. بر همین اساس، امروز بحث درباره راهحل و حلوفصل سیاسی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
تلاشهای عبدالله اوجالان از اهمیت ویژهای برخوردار است
در این روند، تلاشهای عبدالله اوجالان از اهمیت زیادی برخوردار است. عبدالله اوجالان میگوید: «من میخواهم جایگاهی برای کُردها در منطقه ایجاد کنم.» منظور این است که کُردها هنوز از جایگاه رسمی و به رسمیت شناختهشده برخوردار نیستند. از نگاه او، جمهوری ترکیه بر پایه سیاستهای انکار هویت کُردها شکل گرفته است و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، دستاوردهای کُردها در منطقه نمیتواند تضمین شود. به باور او، ساختار منطقهای موجود نیز بر همین مبنا شکل گرفته و دولت ترکیه در این چارچوب نقش مشخصی ایفا میکند. همچنین تأثیر ترکیه بر سیاستهای اروپا و دیگر کشورها قابل توجه است و این مسئله بهطور مداوم بر مطالبات سیاسی کُردها تأثیر میگذارد.
او معتقد است که اگر کُردها در ترکیه بهطور رسمی به رسمیت شناخته شوند و حقوق آنها در چارچوب قوانین جمهوری ترکیه تضمین شود، ساختار سیاسی صد سال اخیر دستخوش تغییر خواهد شد. به باور او، چنین تحولی میتواند زمینهساز فرصتهای جدیدی برای کُردها در منطقه باشد و به تثبیت دستاوردهای آنان کمک کند. از این رو، تلاش عبدالله اوجالان در امرالی برای به رسمیت شناخته شدن کُردها در چارچوب جمهوری ترکیه را تلاشی در راستای منافع ملی کُردها ارزیابی میکند.
با این حال، مشخص نیست که این تلاشها تا چه اندازه به نتیجه برسد و دولت ترکیه تا چه حد به آن پاسخ مثبت دهد. به اعتقاد او، سیاستهای دولت ترکیه تاکنون بر پایه انکار حقوق کُردها بوده و برای دستیابی به راهحل، این رویکرد باید تغییر کند. تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، پیشرفت در حل این مسئله دشوار خواهد بود. به همین دلیل، از نگاه او، تمامی جریانهای کُرد باید از این روند حمایت کنند؛ زیرا این موضوع را مرتبط با منافع عمومی کُردها و روند دموکراتیک شدن میداند.
هیئترئیسه محترم، اعضای گرامی
آشکار است که در مقطع عادی و معمولی قرار نداریم. شرایط کنونی برای کُردستان و همچنین تمامی مردم منطقه، دورهای حساس و سرنوشتساز محسوب میشود. در روند پیش رو، وضعیت کُردها و آینده منطقه بیش از گذشته روشن خواهد شد. به همین دلیل، در یک مقطع تاریخی مهم قرار داریم. در حالی که تحولات ناشی از جنگها و بحرانهای جاری میتواند به بازتعریف ساختار منطقه منجر شود، هنوز مشخص نیست که جایگاه کُردها و کُردستان در این روند چگونه خواهد بود. همچنین موانع و مخالفتهایی از سوی دولت ترکیه و برخی بازیگران همسو با آن وجود دارد.
از این رو، به باور ما مهمترین نیاز امروز کُردها، دستیابی به اتحاد ملی است. عبدالله اوجالان نیز فعالیتهای مربوط به توسعه اتحاد دموکراتیک کُردها را در این دوره بسیار مهم و اساسی ارزیابی میکند و آن را ضرورتی حیاتی میداند. ما نیز بر این باوریم که در این مقطع تاریخی، کُردها بیش از هر زمان دیگری به اتحاد ملی و یک راهبرد مشترک نیاز دارند. برای بهرهگیری از فرصتهای پیش رو و دستیابی به جایگاهی مناسب در خاورمیانه، تدوین یک راهبرد مشترک اهمیت فراوانی دارد.
هدف بنیادین KNK اتحاد ملی است
در این چارچوب، اهمیت فعالیتهای KNK و نقشی که بر عهده گرفته، بیش از گذشته آشکار شده است. همانطور که میدانیم، هدف اصلی KNK تقویت اتحاد ملی است و امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین اتحادی نیاز وجود دارد. به همین دلیل، مسئولیت KNK نیز سنگینتر شده است.
KNK اکنون بیستوهفتمین سال فعالیت خود را پشت سر میگذارد. در این مدت تلاشهای قابل توجهی برای گسترش آگاهی ملی و تقویت روحیه همبستگی صورت گرفته و این نهاد جایگاه ویژهای برای خود ایجاد کرده است. با این حال، به نظر میرسد که برای دستیابی به نتایج ملموستر و مؤثرتر، استفاده از روشهای سنتی و گذشته کافی نباشد. از این رو، ما معتقدیم که بازسازی و نوسازی ساختارها و شیوههای فعالیت KNK یک ضرورت مهم است.
دوستان عزیز
در مسیر اتحاد ملی، هماهنگی در حوزههای دفاعی و توسعه دیپلماسی مشترک، اهدافی مهم و ارزشمند هستند و باید در میان اهداف راهبردی قرار گیرند. با این حال، تلاش برای تحقق فوری این اهداف ممکن است با موانعی روبهرو شود؛ زیرا برخی جریانها در کُردستان تمایل ندارند وارد تقابل با دولتهای منطقه شوند و نگران از دست رفتن ظرفیتهای دیپلماتیک موجود هستند. به همین دلیل، تحقق این اهداف در کوتاهمدت آسان نخواهد بود و بهتر است به عنوان اهداف راهبردی بلندمدت مورد توجه قرار گیرند.
در مرحله نخست، تمرکز بر اقدامات عملیتر و قابل اجرا ضروریتر به نظر میرسد. این اقدامات عبارتاند از:
نخست، برگزاری یک کنفرانس ملی. ما نیز در این زمینه تلاشهایی انجام دادهایم، اما معتقدیم این روند باید با نقشآفرینی گستردهتر KNK ادامه یابد.
دوم، تدوین یک راهبرد مشترک کُردی و حرکت تمامی جریانها در چارچوب این راهبرد با رویکردی دموکراتیک. به باور ما، هیچ جریانی نباید در برابر این تلاشها موضع منفی اتخاذ کند.
سوم، تدوین و پذیرش یک سند ملی میان سازمانهای کُرد که بر اساس آن هیچ نیروی کُردی علیه نیروی کُردی دیگر وارد درگیری نشود و فعالیتهای اطلاعاتی علیه یکدیگر انجام نگیرد. جلوگیری از درگیریهای داخلی و خصومت میان نیروهای کُرد از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو، توافق بر سر چنین سندی میتواند گامی بسیار مهم باشد.
اینها از جمله موضوعاتی هستند که امکان تحقق آنها وجود دارد و باید در اولویت قرار گیرند. البته مسائل دیگری نیز میتوانند در دستور کار باشند، اما توسعه اتحاد دموکراتیک کُردها بر پایه این اصول، یک نیاز اساسی به شمار میرود. در این چارچوب، برگزاری یک کنفرانس ملی میتواند نتایج مهمی به همراه داشته باشد. در آغاز باید بر اهدافی تمرکز کرد که هم ضروری و هم قابل تحقق هستند و سپس سایر موضوعات را بهتدریج در دستور کار قرار داد.
اعضای عزیز
در خصوص فعالیتهای سازمانی KNK، بر این باوریم که مجمع عمومی بحثهای جامعی در این زمینه انجام خواهد داد. هرچند ما خود را در این زمینه همسطح شما صاحبنظر نمیدانیم، اما دیدگاههایی نیز داریم.
مهمترین موضوع، بازسازی و نوسازی است
بدون تردید، مهمترین موضوع بازسازی و نوسازی است و در این چارچوب KNK باید در روشهای کاری خود بازنگری کند. به عنوان مثال، این نهاد نباید تنها به ارتباط با احزاب سیاسی محدود شود، بلکه باید روابط گستردهتری با سازمانهای جامعه مدنی برقرار کند. همچنین لازم است با تمامی رسانههای کُردستان در ارتباط باشد و برای شکلگیری افکار عمومی مؤثر، فعالیتهای گسترده فرهنگی و اجتماعی انجام دهد.
همچنین مناسب است هر بخش از کُردستان دارای دفتر یا نمایندگی فعال خود باشد و فعالیتهای آن در داخل منطقه دنبال شود. اگر ایجاد دفاتر رسمی امکانپذیر نیست، دستکم میتوان از طریق نمایندگیها این فعالیتها را ادامه داد.
فعالیت کمیسیونهای مرتبط با زبان، فرهنگ، محیط زیست و حقوق زنان نیز اهمیت دارد. در عین حال، یکی از مسائل اصلی، مقابله با روندهای همسانسازی فرهنگی و زبانی در کُردستان و دیگر نقاط جهان است. به باور ما، زبان و گویشهای کُردی با فشارها و چالشهای جدی روبهرو هستند و باید برای حفظ و تقویت آنها تلاش بیشتری صورت گیرد.
در این چارچوب، تقویت همبستگی ملی و اتحاد دموکراتیک کُردها اهمیت فراوانی دارد و تحقق آن نیازمند فعالیتهای گستردهتر و مؤثرتر است. KNK میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
ما بر این باوریم که مجمع عمومی محترم درباره این موضوعات و مسائل مشابه بحثهای مهمی انجام خواهد داد و در این مقطع تاریخی، در برداشتن گامهای جدید برای توسعه اتحاد دموکراتیک کُردها نقش خواهد داشت. تصمیمها و رویکردهایی که در مجمع عمومی تصویب و تبیین میشوند، بیتردید نتایج و پیامدهای مهمی به همراه خواهند داشت.
با این دیدگاه، بار دیگر صمیمانهترین درودهای خود را به تمامی اعضای مجمع عمومی تقدیم میکنیم و برای شما در ادامه فعالیتهایتان آرزوی موفقیت داریم.»
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